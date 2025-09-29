МОГЛИ СУ САМО ДА ГЛЕДАЈУ КАКО СЕ СУРВАВА НИЗ ЛЕДЕНУ ПАДИНУ Све забележено камером ПОГИНУО ПЛАНИНАР (31) ДОК ЈЕ ПОКУШАВАО ДА НАПРАВИ НАЈБОЉУ ФОТКУ

scattered clouds
ПОГИНУО ПЛАНИНАР (31) ДОК ЈЕ ПОКУШАВАО ДА НАПРАВИ НАЈБОЉУ ФОТКУ

29.09.2025. 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
планина
Фото: Pexels

Планинар (31) трагично је страдао док је покушавао да направи фотографије на врху Нама у провинцији Сичуан, Кина, према наводима извештаја. Снимак инцидента брзо је постао виралан на интернету.

Наводно је мушкарац одвезао сигурносно уже поред пукотине како би направио фотографије, када је проклизао. Подручје је забрањено за посетиоце, а власти истражују случај.

Његови сапутници могли су само ужаснуто да посматрају како се сурвао више од 200 метара низ ледену падину, неспособни да му помогну. Један члан групе забележио је трагичан пад камером, а снимак се од тада шири интернетом.

 

 

Врх Нама налази се дубоко у удаљеној зони заштите Гонга, до које је потребно дуго пешачење како би се уопште стигло до базног кампа. Успон укључује техничке планинарске деонице и често траје неколико сати до самог врха. Планинари морају да се правилно аклиматизују на висину и да одржавају свакодневне физичке вежбе.

Сматра се успоном почетног техничког нивоа, али врх Нама захтева снажну физичку кондицију, вишемесечне припреме и употребу техничке опреме. Најпогоднији је за планинаре који већ имају искуства на снежним планинама.

