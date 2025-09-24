СПАСАО КОЛЕГЕ У АЛПИМА, А САМ ПЛАТИО НАЈВИШУ ЦЕНУ Захваљујући оцу, Александрова (29) визија о планинарском дому оживела на обронцима Златибора
Пре девет година на Алпима у Италији угашен је живот Александра Џавовића, младог планинара са Златибора. На походу на врх Високи Канин, на 2.575 метара надморске висине десила се трагедија када је покушао да спасе двоје колега планинара када су проклизали низ ледену стену.
Они су преживели, али је Александар, нажалост, изгубио живот у 29. години – положио га је у херојском подвигу, бранећи туђе животе.
– Сећање на ту 2016. годину су и даље жива. Требало је да иду на планинарење у Словенију, али се рута променила и отишли су у Италију. Двоје планинара са којима је ишао, међу којима је била и његова девојка су проклизали, Александар је пришао да их спасе, али је пао са литице високе око 300 метара. Њих двоје су преживели, али Александар није – започиње причу за РИНУ Деспот.
Отац са тугом и поносом додаје да је његов покојни син имао визију да у златиборском селу Стубло подигне планинску кућицу за љубитеље природе. Након трагедије, Деспот је одлучио да испуни његову жељу и сагради јединствени планинарски дом, као трајни споменик и задужбину.
– Александар је веома волео природу и још пре погибије имао је ову скицу за дом. По његовој скици урађена је од дрвета. Након његове смрти одлучио сам да ту његову идеју спроведем у дело, да подигнемо јединиствени Планинарски дом, као знак части и вечног сећања на њега. Успели смо у томе и овај дом ће бити на услузи и од помоћи планинарима који се нађу у овом крају. Због услова није од дрвета, већ од тврдих материјала, али смо пратили његову скицу – додаје Деспот.
Осим планинарског дома у селу Стубло, спомен-обележје за Александра Џавовића постављено је и на месту на ком је страдао у подножју Алпа. Ту акцију су подржали и помогли да се спроведе и планинари ПД „Оморика” из Ужица.
– Читава та акција била је јако лепо организована, тако да смо успели да поставимо плочу у подножју врха где је Александар изгубио живот. Потом смо се у његову част из два смера попели на врх Високи Канин. Са мном су били мој син Никола и планинар Стефан Даниловић – каже Слободан Стефановић из ПД Оморика.
Александар Џавовић је изгубио живот у планини, али иза себе је оставио пример несебичне храбрости. Његово име данас живи кроз планинарски дом и спомен-плочу, као опомена и вечна успомена на трагедију која је завила породицу и пријатеље у црно, али и као симбол достојанства и љубави према другима.