ПОДВИГ НЕУСТРАШИВИХ ПЛАНИНАРКИ ИЗ УЖИЦА Попеле се на Арарат, „кров“ Турске, висок чак 5.137 метара
УЖИЦЕ: На највиши врх Турске, Арарат висок 5.137 метара, 4. августа 2025. године успешно се попела женска екипа Планинарског друштва „Рујно“ из Ужица. Експедиција је трајала седам дана и завршена је великим успехом.
Посебну вредност овом подвигу даје чињеница да су на врх стигле искључиво жене – Марија Томић, Јелена Миљковић, Ивана Видаковић, Душица Марић и Добрила Јанковић, уз подршку водича Дејана Томића.
Успон је био изузетно захтеван због јаког ветра и отежаних услова, али су планинарке истрајале и оствариле свој циљ.
- На врху Арарата дочекале су нас сузе радоснице, срећа и неизмерне емоције, поручиле су чланице експедиције за РИНУ.
Овим успехом ПД „Рујно“ уписује још једно значајно достигнуће у историју друштва и потврђује снагу, истрајност и заједништво својих чланова.