(ФОТО;ВИДЕО) ПЛАНИНАРЕЊЕ СЕ ЗАВРШИЛО ТРАГИЧНО! Градоначелник погинуо на ВИСЕЋЕМ МОСТУ! Партнерка све гледала, ЕВО шта је пошло по злу

14.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Alo
да
Фото: youtube prinstcrin/ Kronen Zeitung

Егидијус Ексенбергер, градоначелник Шпитал ам Пирн у Аустрији, погинуо је током планинарења када је пао са висећег моста у провалију дубоку 15 метара.

Партнерка је била сведок несреће, а власти су утврдиле неправилну употребу заштитне опреме.

Трагична несрећа потресла је Аустрију – градоначелник Шпитал ам Пирн у Горњој Аустрији, Егидијус Ексенбергер (67), изгубио је живот током планинарења када је пао са висећег моста. Несрећа се догодила јуче док је Ексенбергер са својом 57-годишњом партнерком планирао успон на врх Даумлинг.

Према извештајима аустријских медија, градоначелник је изгубио равнотежу и пао у провалију дубоку око 15 метара. Иако је користио заштитну опрему, истражитељи су утврдили да она није била правилно постављена, што је допринело трагедији. Његова партнерка одмах је позвала Хитну помоћ, али лекари су могли само да констатују смрт. Спасилачке екипе, уз помоћ полицијског хеликоптера, успели су да извуку тело користећи конопце.

Званичници аустријске Социјалдемократске странке (СПО), којој је Ексенбергер припадао, изразили су дубоко жаљење због несреће. Мартин Винклер, званичник СПО за Горњу Аустрију, истакао је:

– Изгубили смо искреног, поузданог и изузетно цењеног колегу и пријатеља. Његов рад увек је био мотивисан жељом да максимално допринесе заједници и становницима нашег региона. Упутили смо саучешће породици и пријатељима Егидијуса Ексенбергера.

Извор:
Alo
Пише:
Дневник
