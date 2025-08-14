(ФОТО;ВИДЕО) ПЛАНИНАРЕЊЕ СЕ ЗАВРШИЛО ТРАГИЧНО! Градоначелник погинуо на ВИСЕЋЕМ МОСТУ! Партнерка све гледала, ЕВО шта је пошло по злу
Егидијус Ексенбергер, градоначелник Шпитал ам Пирн у Аустрији, погинуо је током планинарења када је пао са висећег моста у провалију дубоку 15 метара.
Партнерка је била сведок несреће, а власти су утврдиле неправилну употребу заштитне опреме.
Трагична несрећа потресла је Аустрију – градоначелник Шпитал ам Пирн у Горњој Аустрији, Егидијус Ексенбергер (67), изгубио је живот током планинарења када је пао са висећег моста. Несрећа се догодила јуче док је Ексенбергер са својом 57-годишњом партнерком планирао успон на врх Даумлинг.
Der Bürgermeister aus Spital am Pyhrn, Ägidius Exenberger, ist am Mittwoch tödlich verunglückt. https://t.co/C6FjIse7pH
— oe24.at (@oe24at) August 13, 2025
Према извештајима аустријских медија, градоначелник је изгубио равнотежу и пао у провалију дубоку око 15 метара. Иако је користио заштитну опрему, истражитељи су утврдили да она није била правилно постављена, што је допринело трагедији. Његова партнерка одмах је позвала Хитну помоћ, али лекари су могли само да констатују смрт. Спасилачке екипе, уз помоћ полицијског хеликоптера, успели су да извуку тело користећи конопце.
Über einem 15 Meter tiefen Abgrund in Kärnten verlor Bürgermeister Ägidius Exenberger (67) aus Spital am Pyhrn (Oberösterreich) das Gleichgewicht. https://t.co/yBew2wAfop pic.twitter.com/xeZM9lzLW5
— Kronen Zeitung (@krone_at) August 13, 2025
Званичници аустријске Социјалдемократске странке (СПО), којој је Ексенбергер припадао, изразили су дубоко жаљење због несреће. Мартин Винклер, званичник СПО за Горњу Аустрију, истакао је:
– Изгубили смо искреног, поузданог и изузетно цењеног колегу и пријатеља. Његов рад увек је био мотивисан жељом да максимално допринесе заједници и становницима нашег региона. Упутили смо саучешће породици и пријатељима Егидијуса Ексенбергера.