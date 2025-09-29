scattered clouds
АЛБАНАС ПАО С ДРОГОМ У БЕОГРАДУ Пронашли му 4 килограма марихуане и пола киле кокаина

29.09.2025. 17:59 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

БЕОГРАД: У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је држављанин Албаније Ђорђе Ђ. (44) због постојања основа сумње да је 27. септембра неовлашћено, ради продаје држао скоро четири килограма опојне дроге канабис и око пола килограма опојне дроге кокаин.

Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану, саопштено је из тог тужилаштва.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Ђорђу Ђ. одреди притвор због опасности од бекства и да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду. 

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет кривично дело неовлашена производња и стављање у промет опојних дрога.

Постоје основи сумње да је Ђорђе Ђ.  27. септембра у једном хотелу на Новом Београду у коферу неовлашћено, ради продаје држао 3.983,56 грама опојне дроге канабис и 489,81 грама опојне дроге кокаин, као и новац у износу од 44.000 динара и 150 евра у различитим апоенима.

албанац саслушање дилер
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
