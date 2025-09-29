МАЛОЛЕТНИК ОСУМЊИЧЕН ЗА ШВЕРЦ ДРОГЕ Ево шта му је полиција пронашла у ранцу
29.09.2025. 14:58 15:06
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу поднеће кривичну пријаву против малолетника из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Осумњичен за нелегалну трговину наркотицима
Прегледом осумњиченог седамнаестогодишњака, полиција је, у ранцу, пронашла кокаин и око 780 грама марихуане.
По налогу вишег јавног тужиоца у Сомбору, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.