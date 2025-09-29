broken clouds
МАЛОЛЕТНИК ОСУМЊИЧЕН ЗА ШВЕРЦ ДРОГЕ Ево шта му је полиција пронашла у ранцу

29.09.2025. 14:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages

Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу поднеће кривичну пријаву против малолетника из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Осумњичен за нелегалну трговину наркотицима

Прегледом осумњиченог седамнаестогодишњака, полиција је, у ранцу, пронашла кокаин и око 780 грама марихуане.

По налогу вишег јавног тужиоца у Сомбору, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
