29.09.2025.
Нови Сад
БРУТАЛНО УБИСТВО У ПАНЧЕВУ! Жртву мучили у кући па оставили на пијаци, четворица ухапшена, међу њима и малолетник

29.09.2025. 19:23 19:28
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

ПАНЧЕВО: Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву расветлили су тешко убиство и ухапсили М. Ђ. (45), Н. В. (29), М. Ј. (22) и једног 17-годишњака из околине Ковачице, због постојања основа сумње да су извршили ово кривично дело.

Сумња се да су они синоћ дошли у кућу 38-годишњег мушкарца кога су мучили и тукли, а када су видели да тешко дише, однели су га на простор оближње пијаце и оставили га, саопштила је ПУ Панчево.

Полиција је у претресу куће М. Ј. пронашла мобилни телефон жртве.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Панчеву, док је 17-годишњак приведен судији за малолетнике Вишег суда у Панчеву.

убиство ухапшени панчево
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Хроника
