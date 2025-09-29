ШЕСТОРО ДЕЦЕ ПРЕМИНУЛО У БОЛНИЦИ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ОД ОПАСНЕ БАКТЕРИЈЕ Сумња се да је било пропуста међу запосленима МИНИСТАР НАЈАВИО СМЕНЕ
Шесторо деце преминуло је у болници "Свети Марија" у Јашију након што су се заразили опасном бактеријом.
Министарство здравља наводи да је болница случајеве пријавила са закашњењем и да пацијенти нису били правовремено изоловани. У Јаши је послат Инспекцијски и санитарни надзор, а Министарство упозорава да ће уследити смене ако се утврди да је ситуација прикривана. У међувремену су изречене прве казне: 50.000 леја за болницу и по 10.000 леја за лекара интензивне неге и епидемиолога.
"Чим смо идентификовали три случаја, пријавили смо их као епидемију и предузели неопходне мере. Дана 16. појавило се још шест случајева. Тада смо појачали мере", рекла је Каталина Јонеску, вршилац дужности директора Дечје болнице у Јашију.
Узети су узорци са свих површина – рукавица, завоја. Резултати су били негативни. Узети су и узорци од појединих чланова особља, и опет – резултати су негативни. Извор инфекције и даље је непознат.
Управа болнице тврди да су све неопходне мере и тестирања спроведени. Међутим, за шесторо деце је било прекасно.
"Веома је тешко рећи да ли је ова инфекција имала утицаја, али не могу рећи да је узроковала смрт, јер су њихова основна обољења била веома озбиљна", додаје Јонеску.
На питање да ли је бактерија убрзала процес, она је одговорила потврдно.
Министарство здравља послало је и Инспекцијско тело и Државни санитарни инспекторат у Јаши, те је најављено да ће бити смена уколико се утврди да је неко од запослених у болници покушао да прикрије ситуацију и није благовремено пријавио инфекције. Министарство такође наводи да, осим кашњења у пријави ДСП-у (Дирекцији за јавно здравље), болница није предузела неопходне мере изолације на одељењу интензивне неге.
"Подаци које тренутно имам показују да се прва инфекција појавила негде око 13. септембра. То је пријављено Дирекцији за јавно здравље са закашњењем, тек 19. септембра, када су већ четири пацијента била заражена. Због тога сам данас наредио свеобухватан надзорни тим, који чине шеф Инспекције Министарства здравља и шеф Државне здравствене инспекције, да оде у Јаши и процени ситуацију у тој здравственој установи", навео је Александру Рогобете, министар здравља Румуније.
Мариус Воицеску, портпарол Дирекције за јавно здравље Јаши рекао је да је тим стручњака из ДСП Јаши и ЦРСП (Регионални центар за јавно здравље) Јаши посетио здравствену установу ради процене ситуације, анализе медицинске документације и прикупљања биолошких узорака.
"Очекујемо резултате ускоро", додао је.
Удружења пацијената оптужују особље болнице за немар и тврде да протоколи за превенцију инфекција постоје само на папиру.
"Постоји озбиљан проблем када је реч о недавном запостављању контроле и превенције болничких инфекција. А што је још горе, имамо и вектор преноса - између осталог, то је и медицинско особље. Протоколи постоје, али су бескорисни. Не врши се надзор над целокупним патогеним окружењем и зато се овакве епидемије не могу прецизно контролисати и дешавају се", рекао је Василе Барбу, председник Удружења пацијената.
"Морамо признати и разумети да је медицина веома скупа када је реч о отклањању или смањењу ризика од болничких инфекција. Потребно је посвећено особље, процедуре и стриктно придржавање – а и поред тога, инфекције се и даље јављају", навела је Лилијана Преоцеку, инфектолог.
Инфектолози истичу да бактерије попут оне откривене у Дечјој болници у Јашију могу да се појаве било када и било где, а најугроженији су пацијенти на интензивној нези.