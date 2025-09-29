НС уживо: САМОПРОЗВАНИ „БОРАЦ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ” Миша Бачулов - моралиста прозива власт, а сам ПЉАЧКА ДРЖАВУ

Лидер новосадске опозиционе групе грађана „ Буди херој “ и одборник у Скупштини града, Миша Бачулов , већ месецима не силази са насловних страна медија, дижући галаму на актуелну власт због наводне корупције.

Самопрозвани „борац против корупције” неуморно позива институције на обрачун са криминалом и сивом економијом. Међутим, док други држи лекције о поштењу, Бачулов је ухваћен на делу како систематски пљачка државу, пише НС уживо!

Наиме, Миша Бачулов , који себе представља као моралну громаду, континуирано крши закон сипајући гориво “ на црно “ од аутопревозника који дизел добија по повлашћеним ценама уз значајан поврат акцизе.

У ексклузивном поседу имамо фотографију која јасно показује двоструки живот самопрозваног „хероја“ . На њој се види Миша Бачулов како, попут најобичнијег преваранта, сипа гориво из канистера код камионџија, у близини Старих Бановаца ! Није ни чудо што га у уском кругу већ зову „Миша Канистер“ !

Оваква нечасна радња директно злоупотребљава мере државе које су уведене да би се помогло поштеним аутопревозницима . Подсетимо, од 1. јула 2025. године, превозницима је значајно повећан поврат акцизе на дизел гориво у транспортне сврхе. Износ рефакције је скочио за чак 19,37 динара по литру – са 15,19 динара на 34,56 динара!

Пљачка државе на грбачи поштених предузетника



Овај подстицај је намењен да олакша пословање превозницима у борби са тешким тржишним условима и сивом економијом. Али, уместо да се бори за опште добро, Миша Бачулов и његова екипа овај механизам користе за лични криминал и нелегално богаћење! Он сипа државне субвенције у свој резервоар док с говорнице држи моралне придике!

Ако је као опозициони одборник, који наводно тежи правди и поштењу , спреман да чини овакво криминално радње и крши закон због јефтиног горива, шта би тек радио када би се дочепао власт ? Да ли би му тек тада држава била „самопослуга“ за личне интересе? Његово лицемерје баца љагу на све људе који се поштено боре и који заиста желе да се корупција искорени, пише нсуживо.

Јавно питање

Да ли је Миша Бачулов само „Миша Канистер“ који се, док пуни резервоар илегалном нафтом, претвара у „Мишу Хероја“ само када треба да нападне друге? Хоће ли институција коначно реаговати на овај отворени криминал опозиционог „моралисте“?

Фотку која разоткрива лицемерје можете да погледате ОВДЕ.

