29.09.2025.
Нови Сад
НС уживо: САМОПРОЗВАНИ „БОРАЦ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ" Миша Бачулов - моралиста прозива власт, а сам ПЉАЧКА ДРЖАВУ

29.09.2025. 15:47 15:50
Пише:
Дневник
Извор:
НС уживо
снс
Фото: Youtube Printscreen/Informer TV

Лидер новосадске опозиционе групе грађана „ Буди херој “ и одборник у Скупштини града, Миша Бачулов , већ месецима не силази са насловних страна медија, дижући галаму на актуелну власт због наводне корупције.

Самопрозвани „борац против корупције” неуморно позива институције на обрачун са криминалом и сивом економијом. Међутим, док други држи лекције о поштењу, Бачулов је ухваћен на делу како систематски пљачка државу, пише НС уживо!

Наиме, Миша Бачулов , који себе представља као моралну громаду, континуирано крши закон сипајући гориво “ на црно “ од аутопревозника који дизел добија по повлашћеним ценама уз значајан поврат акцизе.

У ексклузивном поседу имамо фотографију која јасно показује двоструки живот самопрозваног „хероја“ . На њој се види Миша Бачулов како, попут најобичнијег преваранта, сипа гориво из канистера код камионџија, у близини Старих Бановаца ! Није ни чудо што га у уском кругу већ зову „Миша Канистер“ !

Оваква нечасна радња директно злоупотребљава мере државе које су уведене да би се помогло поштеним аутопревозницима . Подсетимо, од 1. јула 2025. године, превозницима је значајно повећан поврат акцизе на дизел гориво у транспортне сврхе. Износ рефакције је скочио за чак 19,37 динара по литру – са 15,19 динара на 34,56 динара!

Пљачка државе на грбачи поштених предузетника
 

Овај подстицај је намењен да олакша пословање превозницима у борби са тешким тржишним условима и сивом економијом. Али, уместо да се бори за опште добро, Миша Бачулов и његова екипа овај механизам користе за лични криминал и нелегално богаћење! Он сипа државне субвенције у свој резервоар док с говорнице држи моралне придике!

Ако је као опозициони одборник, који наводно тежи правди и поштењу , спреман да чини овакво криминално радње и крши закон због јефтиног горива, шта би тек радио када би се дочепао власт ? Да ли би му тек тада држава била „самопослуга“ за личне интересе? Његово лицемерје баца љагу на све људе који се поштено боре и који заиста желе да се корупција искорени, пише нсуживо.

Јавно питање

Да ли је Миша Бачулов само „Миша Канистер“ који се, док пуни резервоар илегалном нафтом, претвара у „Мишу Хероја“ само када треба да нападне друге? Хоће ли институција коначно реаговати на овај отворени криминал опозиционог „моралисте“?

Фотку која разоткрива лицемерје можете да погледате ОВДЕ.
 

миша бачулов корупција одборник
Вести Политика
