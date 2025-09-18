"ЉУДЕ ЈЕ ОБМАНУО ПРЕД ИЗБОРЕ ДА ЈЕ ХУМАНИСТА, ИМА СКРАЋЕНУ ПАМЕТ" Председница Скупштине Града Вучинић о Бачулову: Опседнут је са мном, као и најбољим градоначелником у историји Вучевићем!
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић гостовала је на Информер телевизији и нагласила да је опозициони одборник Миша Бачулов опседнут њом.
-Миша Бачулов је боди билдер, човек који је радио на вратима дискотека, а Новосађане је обмануо да је пред локалне изборе да је он некакав хуманиста. Човек који се бави хуманитарним радом. Једино је урадио за себе хумано да је своју жену и кума ставио на листу у Скупштини Града. Ми смо видели неколико његових хуманитарних акција, неких људи који нису више са нама. На крају је градоначелник помогао ту породицу. Ја сам се нашалила на једној скупштини и назвала ту одборничку групу „Кум, жена и ја“. То није нимало смешно, скупштинска плата иде у породицу Бачулов- нагласила је.
"Бачулова нико не жели- ни студенти ни опозиција"
Вучинић је нагласила да је Бачулов озбиљан терориста те да се на снимцима протеста испред Филозофског факултета у Новом Саду види да држи шипку и туче полицију, а око шипке је обмотана српска застава.
-Није он опседнут само са мном, опседнут је и са српским патријархом, председником Вучиће, најбољим градоначелником у историји града Новог Сада Милошем Вучевић и његовим сином. Миша никоме не припада, њега ни желе ни блокадери, ни студенти. Нико. Он мени даје на популарности са лажним оптужбама. Користи у својој политичкој борби вештачку интелигенцију, јер је њему памет скраћена. Када испитујете Новосађане за подршку Миши Бачулову, то је на нивоу статистичке грешке. Опседнут је мојим рођеним братом. Нови Сад није велики град, а Миши увек сметају лепши, јачи и бољи- навела је председница Скупштине Града.
Она је подсетила да је поднела више кривичних пријава против Бачулова.
-Пре неки дан ме оптужио да сам за упис у вртић узимала новац. Сваки Новосађанин може да потврди да то није тачно. Новац од тога ће отићи у хуманитарне сврхе. Добиће за то кривичну пријаву. Мени је савет чиста, а њему на част. Не знам се лично са његовим братом, али је озбиљан спортиста и озбиљни спортисти су изашли из његовог клуба. Све најбоље ћете чути за Зорана Бачулова. Зоран Бачулов је добијао субвенције Града Новог Сада, а овај на стероидима скраћене памети је ишао с одборничком легитимацијом код књиговође брата и тражио да види како клуб послује. Иначе се ради о ситном износу. Миша је ишао и на адресе политичара. И на моју адресу су дошли. Ако то није љубав, ја не знам шта је- истакла је шаљиво Вучинић.