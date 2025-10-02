ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ ДРАМАТИЧАН ПРЕОКРЕТ Циклон над Јонским морем доноси обилне падавине СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ОТОПЉЕЊЕ, А ОНДА НОВО ПОГОРШАЊЕ
Србију и регион у наредним данима очекује прави јесењи удар циклона.
Са југа стиже влажнији ваздух, а са севера продире знатно хладнији, што ће донети нагло погоршање времена, обилне падавине, али и снег на планинама. Према прогнози метеоролога Марка Чубрила, ово је тек увод у низ временских осцилација током октобра.
„Данас ће се са југоистока ширити утицај циклона чији ће се центар из Јонског премештати ка Егејском мору, док ће са севера продирати све већа количина хладног ваздуха. Као последица тога над већим делом Србије, севером Црне Горе и истоком БиХ очекује се јаче наоблачење са кишом, а преко 900 метара надморске висине могућа је суснежица и снег“, истиче Чубрило.
Обилне падавине и снег на планинама
Најјаче падавине очекују се у централним и источним деловима Србије.
„Интензитет падавина биће знатно јачи у овим пределима и до суботе увече треба очекивати од 50 до 100 литара кише по квадратном метру, док би високе планине могле добити и до 45 центиметара снега“, каже метеоролог.
Ветар ће додатно појачати утисак зиме.
„Дуваће умерен до јак северни и северозападни ветар, док ће бура дуж обале Јадрана бити јака и олујна“, додаје Чубрило.
Знатно испод просека
Температуре ће се кретати знатно испод уобичајених вредности за почетак октобра.
„Максимуми ће данас бити од +5 на југоистоку и истоку Србије до око +15 на западу Хрватске. Крајем недеље биће још хладније, најчешће од +4 до +13 степени. У петак и суботу граница целодневног мраза вероватно ће се спустити на око 900 метара“, наводи Чубрило.
Стабилизација, па ново погоршање
Ипак, крајем викенда следи кратак предах.
„Од недеље би ка нама полако ојачало поље антициклона. Уз врло хладне ноћи са минимумима од 0 до +9 степени, током дана ће полако отоплити и у среду ће се максимуми кретати од +14 до +21 степен, што је око просека за ово доба године“, објашњава Чубрило.
Али, дуготрајна стабилизација није извесна.
„Ново погоршање је могуће око 12. октобра, али још нема поузданијих информација о његовој снази или трајању“, упозорава он.
У наредним данима Србију очекују врло хладно време, на вишим планинама права зима, а у низијама обилне падавине које локално могу изазвати и поплаве.