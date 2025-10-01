(ВИДЕО) СТИГЛА ЗИМА У СРБИЈУ Пахуље падају, формира се бели покривач
01.10.2025. 20:14 20:30
Републички хидрометеоролошки завод најављује да ће вечерас и током ноћи ка четвртку интензитет падавина бити појачан у југозападним, јужним и југоисточним деловима Србије, док је на Копаонику већ пао снег.
Снимци објављени на Инстаграм страници Инфокопа показују да беле пахуље падају интензивно, а већ се формирао танан бели покривач.
Србију ће наредних дана пратити снажан висински циклон, који доноси обилне падавине, јак ветар и продор ледене ваздушне масе из Сибира. На вишим планинама очекује се снег и температуре испод нуле, док ће северни делови земље остати суви, наводи РХМЗ.