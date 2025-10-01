light rain
ПОКУШАЛИ ДА ПРОКРИЈУМЧАРЕ НАФТУ ВРЕДНУ 1,7 МИЛИОНА ДИНАРА Приведена двојица

01.10.2025. 20:14 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за сузбијање криминала и Полицијске управе у Сремској Митровици ухапсили су М. П. (1975) из Нових Бановаца и М. П. (1975) из Јабуке, општина Панчево, због постојања основа сумње да су у саизвршилаштву извршили кривично дело кријумчарење, оштетивши буџет Републике Србије за око 1.700.000 динара.

Полицијски службеници су осумњичене затекли у Новим Бановцима, у непосредној близини десне обале Дунава, када су они, приметивши полицију, чамцем побегли у непознатом правцу.

Том приликом, за собом су оставили трактор марке „Беларус“ са приколицом преправљеном у цистерну, у којој се налазило око 5.500 литара нафтних деривата, као и баржу преправљену у цистерну са око 2.000 литара нафтних деривата и пумпу за претакање нафте.

Утврђено је да су трактор и приколица у власништву М. П. из Нових Бановаца, док се сумња да нафтни деривати припадају М. П. из Јабуке.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови.

