У ВОЈВОДИНИ ЋЕ ПЉУШТАТИ! Никуд без кишобрана! РХМЗ ИЗДАО НОВО УПОЗОРЕЊЕ: ЕВО ГДЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ СНЕГ

01.10.2025. 18:04 18:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pexels

У наставку поподнева уследиће умерено до потпуно облачно време.

У западним и централним крајевима Србије очекује се понегде слаба киша, а на подручју Војводине и локални краткотрајни пљускови, наводи се у најави на сајту Републичког хидрометеоролошког завода.

На подручју Београда очекује се пролазна киша или пљусак.

На Копаонику ће падати слаба киша или снег.

Увече и током ноћи ка четвртку успедиће појачање интензитета падавина на југозападу, југу и југоистоку Србије, на високим планинама суснежица и снег, а на северу Србије биће суво.

