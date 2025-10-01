У ВОЈВОДИНИ ЋЕ ПЉУШТАТИ! Никуд без кишобрана! РХМЗ ИЗДАО НОВО УПОЗОРЕЊЕ: ЕВО ГДЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ СНЕГ
У наставку поподнева уследиће умерено до потпуно облачно време.
У западним и централним крајевима Србије очекује се понегде слаба киша, а на подручју Војводине и локални краткотрајни пљускови, наводи се у најави на сајту Републичког хидрометеоролошког завода.
На подручју Београда очекује се пролазна киша или пљусак.
На Копаонику ће падати слаба киша или снег.
Увече и током ноћи ка четвртку успедиће појачање интензитета падавина на југозападу, југу и југоистоку Србије, на високим планинама суснежица и снег, а на северу Србије биће суво.