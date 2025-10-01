Упозорење из агенције за лекове НОВИ ИНОВАТИВНИ ЛЕК ЗА ГОЈАЗНОСТ МОЖЕ БИТИ ОПАСАН Не користите га на своју руку и обратите пажњу на овај знак
Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) огласила се о коришћењу иновативног леку за лечење гојазности интернационалног незаштићеног имена семаглутид, који је однедавно доступан и на тржишту Републике Србије.
Из Агенције за лекове скренули су пажњу да су последњих дана објављени бројни текстови који на "сензационалистички и промотивни начин представљају овај лек, истичући његову ефикасност и широку доступност, али без навођења основних и законом прописаних информација које су од кључног значаја за безбедност пацијената".
Погрешне информације опасне
Истичу да такав начин извештавања може створити погрешан утисак да се ради о препарату који је слободно доступан свима, што није тачно, и због тога је неопходно реаговати ради заштите јавног здравља.
"Најпре подсећамо да се поменути лек издаје искључиво на лекарски рецепт и то након детаљне медицинске процене. Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о оглашавању лекова изричито је забрањено рекламирање и промовисање лекова који подлежу режиму издавања на рецепт општој јавности. Оглашавање таквих лекова сме бити упућено искључиво стручњацима здравствене струке и у облику који је строго регулисан. Када се у медијима појави садржај који има промотивни карактер, без јасно истакнуте чињенице да се лек издаје на рецепт и да одлуку о његовој примени доноси лекар, долази до кршења законских норми и озбиљног ризика да грађани стекну погрешан и опасан утисак да је самоиницијативна примена дозвољена и безбедна", наводи се у саопштењу.
Посебан знак на паковању
Такође, истичу да је веома важно нагласити да овај лек, у складу са европским и домаћим регулаторним стандардима, означен обрнутим црним троуглом (▼) што значи да се налази под додатним праћењем.
То практично значи да лек, иако регистрован и одобрен за примену, подлеже појачаном надзору како би се у што краћем року идентификовале и документовале све могуће нове информације о његовој безбедности. У вези с тим постоји и обавезна напомена: "Овај лек је под додатним праћењем. Тиме се омогућава брзо откривање нових безбедносних информација. Здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на овај лек."
Истакли су да ниједна од ових обавезних информација није била наведена у објављеним медијским садржајима, чиме је јавност доведена у заблуду, а сам лек представљен као потпуно рутински и непроблематичан производ, што је нетачно и може бити опасно.
з Агенције подсећају да се гојазност лечи као хронично и комплексно стање које захтева мултидисциплинарни приступ, као и да увођење било ког фармаколошког третмана, нарочито иновативног лека какав је овде у питању, мора бити одлука донета након пажљиве лекарске процене, уз редовно праћење пацијента и строго придржавање прописане терапије.
Самоиницијативна набавка или употреба, посебно преко нерегистрованих извора и интернета, носи висок ризик од злоупотребе, неадекватног дозирања и озбиљних нежељених ефеката по здравље.
Позивају грађане да се за све информације у вези са лечењем гојазности и евентуалном применом овог лека обраћају искључиво свом изабраном лекару и надлежним стручњацима, а никако да лек користе самоиницијативно или на основу прочитаних медијских написа.