ОДОБРЕН НОВИ ЛЕК ПРОТИВ ПОСТПОРОЂАЈНЕ ДЕПРЕСИЈЕ Ево која је предност у односу на досадашње лекове

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
лек
Фото: Ilustracija pixabay

Одобрење је засновано на позитивној научној процени Европске агенције за лекове (ЕМА).

Европска комисија је у среду одобрила стављање лека зуранолон за лечење постпорођајне депресије на тржиште.

Одобрење је засновано на позитивној научној процени Европске агенције за лекове (ЕМА).

Предност зуранолона је његова способност да смањи депресивне симптоме повезане са постпорођајном депресијом након две недеље лечења.

Зуранолон је доступан само на рецепт и може имати нежељене ефекте који су наведени на паковању. Не треба га користити током трудноће и не препоручује се за употребу током дојења.

Постпорођајна депресија може бити тешка и дуготрајна, са негативним последицама и по мајку и по дете.

Тренутно не постоје специфични третмани одобрени за ово стање, а стандардни антидепресиви често не делују довољно брзо, преноси Б92.

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
