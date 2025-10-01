heavy intensity rain
СТАО САОБРАЋАЈ КА НОВОМ БЕОГРАДУ Студенти у блокади шетају поводом 11 месеци од пада надстрешнице у Новом Саду

01.10.2025. 18:44 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
шетња
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Група студената у блокади окупила се вечерас на Железничкој станици Београд центар, одакле су кренули у шетњу до Железничке станице Нови Београд, а навели су да на тај начин обележавају 11 месеци од пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду, када је страдало 16 људи.

Они до Железничке станице Нови Београд иду преко моста Газела на мото-путу, а саобраћајна полиција је затворила мост у смеру ка Новом Београду и преусмерава возила.

Тренутно је на Газели велика гужва у смеру ка Нишу, који је претходно био затворен док се ка Прокопу кретала група студената у блокади који су се окупили у Земуну и на Новом Београду.

За саобраћај је затворен и део улице Кнеза Милоша изнад Газеле који води ка Хајд парку. 

Окупљања студената у блокади најављена су за вечерас и у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и још неким местима.

Након пада надстрешнице у Новом Саду оставке су поднели тадашњи министар грађевинарства Горан Весић и министар спољне и унутрашње трговине Томислав Момировић, који је био министар грађевинарства од октобра 2020. до октобра 2022. године.

Новосадско Више јавно тужилаштво је оптужницу против 13 особа, међу којима су Весић, бивша в.д. директора Инфраструктура железнице Србије Јелена Танасковић и бивши генерални директор тог предузећа Небојша Шурлан, подигло 30. децембра, али је суд оптужницу у априлу вратило на допуну истраге.

газела
Фото: Dnevnik.rs

Тужилаштво је 16. септембра, после допуне истраге, поново подигло оптужницу против истих осумњичених за извршење кривичног дела тешка дела против опште сигурности, а одлука о оптужници треба тек да буде донета.

Поред овог поступка, Више јавно тужилаштво у Београду је подигло оптужницу против  менаџерке за развој инвестиција "Инфраструктуре Железница Србије" Слободанке К, председника Комисије за технички преглед Железничке станице у Новом Саду Милутина С. и члана те комисије Биљане К, због сумње да су извршили кривична дела са коруптивним елементом који су имали за последицу пад надстрешнице.

Након пада надстрешнице почели су протести група студената који су блокирали факултете и изнели четири захтева у којима су тражили утврђивање одговорности, наводећи да њихови захтеви нису политичке природе, али су потом 5. маја затражили расписивање ванредних парламентарних избора.

студентски протести шетња београд
Вести Друштво
25.09.2025. 16:22 16:28
