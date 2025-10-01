heavy intensity rain
„Ово је цивилизацијско питање“ СЕЛАКОВИЋ О НАПАДУ НА САНДРУ БОЖИЋ: Порука мржње упућена свим женама у нашем друштву (ФОТО)

01.10.2025. 19:27 19:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
снс
Фото: Printscreen/Instagram/nikolaselakovic.official

Напад на Сандру Божић није само удар на једну храбру жену и нашу колегиницу, већ и порука мржње упућена свим женама у нашем друштву, поручио је министар културе Никола Селаковић.

Како је додао, то је додатна трагедија и срамота за оне који у недостатку идеја прибегавају насиљу и блокадама.

Када се жене, које су стуб породице и друштва, нападају и понижавају на овако бруталан начин, то превазилази границе политике и постаје цивилизацијско питање, навео је Селаковић.

Према његовим речима, мржња која се испољава кроз блокадерску политику све више поприма облик мржње према женама, и то је нешто што као друштво никада не смемо да прихватимо.

Сандри желим брз и миран опоравак, уз поруку да није сама и да има искрену подршку свих нас који смо јој пријатељи и саборци, а верујемо да су љубав, поштовање и солидарност јачи од силе и насиља, закључио је Селаковић и додао:

„Надам се да ће полиција и надлежно тужилаштво што пре процесуирати починиоца“.

 

