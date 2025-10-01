”НОВИ ПРИМЕР ИЗЛИВА НАСИЉА” Председница Покрајинске владе Маја Гојковић најоштрије осудила напад на Сандру Божић
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић најоштрије је осудила бруталан физички напад на потпредседницу Покрајинске владе и чланицу Председништва Српске напредне странке Сандру Божић, који се данас догодио у београдском насељу Вождовац.
Према доступним информацијама, Божићеву је у саобраћају, након што ју је уочила, прво мотором ударила особа женског пола, а потом је кроз прозор чупала за косу и гребала по лицу.
„Нови пример излива насиља блокадера помера све постојеће границе. Сада су и жене почеле да нападају и злостављају друге жене. Овакви беспризорни чинови дивљаштва заслужују најстроже казне и верујем да ће полиција и надлежно тужилаштво што пре процесуирати починиоца“, навела је Маја Гојковић.
Она је додала да је овај напад још један показатељ немоћи оних чији је насилан покушај смене власти на улици одавно пропао.
Председница Гојковић је додала да Сандра Божић ужива пуну подршку Покрајинске владе и изразила наду у њен брз опоравак.