(ВИДЕО) ЦИГЛЕ ПАДАЛЕ КАО КИША Снажна експлозија оголила фасаду небодера у Бронксу ВАТРОГАСЦИ ПРЕТРАЖУЈУ РУШЕВИНЕ
У снажној експлозији која се догодила око 8.10 часова у среду ујутру у стамбеном комплексу Mitchell Houses на Александер авенији, у делу Бронкса познатом као Мот Хејвен, причињена је материјална штета дуж једне стране зграде, наводи FDNY.
Према првим информацијама, сумња се да је до инцидента дошло због могућег урушавања шахта за спаљивање отпада у једној од двадесетоспратних зграда.
Експлозија је изазвала узнемиреност међу станарима, а видео-снимци који круже друштвеним мрежама приказују оштећења на објекту.
🚨🇺🇸BREAKING: GAS EXPLOSION TRIGGERS BUILDING COLLAPSE IN NYC
Authorities confirm a partial collapse at 205 Alexander Ave in Mott Haven in the Bronx after a reported gas explosion.
Firefighters are clearing debris and searching the building with K-9 units, drones, and… pic.twitter.com/HnMpkX4m4j
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025
Експлозија је бацила цигле и друге отпатке као кишу на оближње зграде и тротоар.
Чини се да вода такође куља из земље, вероватно из оштећене цеви.
У овом тренутку, нема пријављених повређених.
Ватрогасци копају по рушевинама и проверавају да ли се можда неко налази испод њих.
Десетине возила хитне помоћи окружују подручје, а околне улице су затворене.