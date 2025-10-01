overcast clouds
(ВИДЕО) ЦИГЛЕ ПАДАЛЕ КАО КИША Снажна експлозија оголила фасаду небодера у Бронксу ВАТРОГАСЦИ ПРЕТРАЖУЈУ РУШЕВИНЕ

01.10.2025. 15:59 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/ Телеграф
зграда
Фото: Pixabay

У снажној експлозији која се догодила око 8.10 часова у среду ујутру у стамбеном комплексу Mitchell Houses на Александер авенији, у делу Бронкса познатом као Мот Хејвен, причињена је материјална штета дуж једне стране зграде, наводи FDNY.

Према првим информацијама, сумња се да је до инцидента дошло због могућег урушавања шахта за спаљивање отпада у једној од двадесетоспратних зграда.

Експлозија је изазвала узнемиреност међу станарима, а видео-снимци који круже друштвеним мрежама приказују оштећења на објекту.

 

 

Експлозија је бацила цигле и друге отпатке као кишу на оближње зграде и тротоар.

Чини се да вода такође куља из земље, вероватно из оштећене цеви.

У овом тренутку, нема пријављених повређених.

Ватрогасци копају по рушевинама и проверавају да ли се можда неко налази испод њих.

Десетине возила хитне помоћи окружују подручје, а околне улице су затворене.

урушио се небодер Бронкс
Извор:
Ало/ Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
