СМЕНЕ НА ЧЕЛУ НИШКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ЗБОГ НЕСТАНКА ОРУЖЈА ИЗ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У ДОЉЕВЦУ Ево ко је нови начелник
МУП Србије потврдио је да је суспендован начелника нишке полиције Дејан Миленковић и још четири старешине због нестанка више од 500 комада пиштоља, пушака и муниције из полицијске станицу у Дољевцу.
"Начелник Полицијске управе у Нишу, као и начелник Полицијске станице Дољевац, командир Полицијске испоставе Дољевац и в. д. начелника Одељења за управне послове ПУ у Нишу удаљени су са рада и против њих је покренут поступак због учињене тешке повреде службене дужности, а у вези са нестанком оружја из ПС Дољевац", наведено је у саопштењу МУП-а Србије.
Како се наводи, против заменика начелника ПУ у Нишу и начелника Одељења полиције, као и заменика командира Полицијске испоставе Дољевац и једног полицијског службеника у ПИ Дољевац покренут је дисциплински поступак због учињене тешке повреде службене дужности.
За новог начелника ПУ Ниш постављен је потпуковник полиције Бојан Ђорђевић.
Бојан Ђорђевић рођен је у Нишу, завршио је основну и средњу школу у Нишу и Полицијску академију у Београду. Био је заменик начелника службе у Управи криминалистичке полиције, као и заменик начелника ПУ у Нишу. У дугогодишњој полицијској каријери, 2021. године руководио је вишемесечном расветљавању једног од најбруталнијих кривичних дела извршеног у Србији, убиство и спаљивање трочлане породице Ђокић у Алексинцу. Лично је учествовао у прикупљању материјалних доказа и пронашао средство извршења кривичног дела (пиштољ) који су допринели да се извршилац кривичног дела правоснажно осуди на доживотну казну затвора.