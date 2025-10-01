overcast clouds
14°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СМЕНЕ НА ЧЕЛУ НИШКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ЗБОГ НЕСТАНКА ОРУЖЈА ИЗ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У ДОЉЕВЦУ Ево ко је нови начелник

01.10.2025. 15:50 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
муп
Фото: МУП Србије

МУП Србије потврдио је да је суспендован начелника нишке полиције Дејан Миленковић и још четири старешине због нестанка више од 500 комада пиштоља, пушака и муниције из полицијске станицу у Дољевцу.

"Начелник Полицијске управе у Нишу, као и начелник Полицијске станице Дољевац, командир Полицијске испоставе Дољевац и в. д. начелника Одељења за управне послове ПУ у Нишу удаљени су са рада и против њих је покренут поступак због учињене тешке повреде службене дужности, а у вези са нестанком оружја из ПС Дољевац", наведено је у саопштењу МУП-а Србије.

Како се наводи, против заменика начелника ПУ у Нишу и начелника Одељења полиције, као и заменика командира Полицијске испоставе Дољевац и једног полицијског службеника у ПИ Дољевац покренут је дисциплински поступак због учињене тешке повреде службене дужности.

За новог начелника ПУ Ниш постављен је потпуковник полиције Бојан Ђорђевић.

Бојан Ђорђевић рођен је у Нишу, завршио је основну и средњу школу у Нишу и Полицијску академију у Београду. Био је заменик начелника службе у Управи криминалистичке полиције, као и заменик начелника ПУ у Нишу. У дугогодишњој полицијској каријери, 2021. године руководио је вишемесечном расветљавању једног од најбруталнијих кривичних дела извршеног у Србији, убиство и спаљивање трочлане породице Ђокић у Алексинцу. Лично је учествовао у прикупљању материјалних доказа и пронашао средство извршења кривичног дела (пиштољ) који су допринели да се извршилац кривичног дела правоснажно осуди на доживотну казну затвора.

МУП Србије Полицијска управа смена начелника Ниш
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОД НИШЛИЈЕ ПРОНАЂЕН ПИШТОЉ, ЗА ПОЧЕТАК Претресом стана и других просторија затечен арсенал, као да се се спремао за рат
арсенал оружја

КОД НИШЛИЈЕ ПРОНАЂЕН ПИШТОЉ, ЗА ПОЧЕТАК Претресом стана и других просторија затечен арсенал, као да се се спремао за рат

04.08.2025. 14:18 14:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај