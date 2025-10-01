У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ САВЕТА ЕВРОПЕ РАСПРАВА О СИТУАЦИЈИ У СРБИЈИ: Проблеме решавати дијалогом
СТРАЗБУР: На данашњој седници Парламентарне Скупштине Савета Европе, у оквиру јесењег заседања које је почело 29. сепембра, било је речи и о ситуација у Србији, а чланови делегације Скупштине Србије из владајуће коалиције указали су да нигде у свету није дозовољено организовање насилних и непријавељних окупљања и блокирање путева уз оцену да проблеме треба решавати дијалогом.
Шефица делегације Србије у ПС СЕ Биљана Пантић Пиља рекла је током расправе да је у Србији у последњих 10 месеци било организовано 24.000 непријављених јавних окупљања и више од 12.000 непријављених блокада.
"У Србији су хулигани повредили 150 полицајаца на дужности. Нападају се канцеларије Српске напредне странке. Људи долазе пред домове политичара и позивају на њихово линчовање. Време је да се осуди такво понашање и да се јасно стави до знања да то нису демократске вредности. Слобода окупљања не значи спречавање нечије слободе кретања или физички напад на њих зато што другачије мисле", рекла је Пантић Пиља.
Она је подсетила да су демонстранти раније одбијали и изборе и дијалог, а без дијалога, како је рекла, не може бити решења.
"Марта Кос је изјавила да се мржња, вандализам и насиље не смеју толерисати, да су напади на чланове владе и њихове породице, као и на канцеларије политичких странака, неприхватљиви. Да ли се слажете са Мартом Кос или сматрате да су насиље и вандализам прихватљиви? Полиција мора да ради свој посао. И очекујем да следе пример својих колега у Европској унији", рекла је Пантић Пиља и поручила да је потребан дијалог.
Посланица СПС Дуња Братић Симоновић навела је да у Србији нема политичке кризе.
"Владајућа већина постоји и постојала је све време. Ово је у једном тренутку била друштвена криза, и то није било довољно да се створи нова политичка снага или артикулација. Зато су протести постали насилни", указала је она.
Она је навела да председник Србије држи врата отворена за разговор са свима који су спремни да се декларишу као представници студената у блокади или опозиције и поручила да ће избори бити следеће године.
У расправи су учествовали и чланови српске делегације из опозиционих странака Јелена Милошевић из Странке слободе и правде, Ђорђе Станковић из Народног покрета Србије и Владимир Ђорђевић из ПОКС-а.
Они су тврдили да у Србији постоји политичка криза и оптужили власт за репресију на протестима који су организовани после пада надстрешнице у Новом Саду, као и да су за промене неопходни слободни избори и да се за то грађани у Србији "боре и на улици и у институцијама".
Отварајући дебату о актуелним питањима на тему "Политичка криза у Србији", Викторија Тиблом (Шведска, ЕЦПА - Европски конзервативци, патриоте и повезани) осудила је све облике насиља и позвала на дијалог.
"Недвосмислено осуђујем све облике насиља - било да долазе од стране државних органа, провладиних група или самих демонстраната и још једном позивам све стране да се уздрже од даљег насиља и да се укључе у конструктиван дијалог", изјавила је Тиблом.
Посланик Европске народне партије из Немачке Карл Филип Сасенрат рекао је да прате дешавања у Србији и подсетио да Србија није само европска земља већ и кандидат за чланство у ЕУ.
"Оно што желимо јесте повратак међусобном поштовању и дијалогу унутар српског друштва. Насиље мора бити одбачено са свих страна", рекао је он и додао да треба да се настави са реформама.
Он је навео и да треба подржати Србију у борби против хибридних утицаја споља и да се не сме дозволити да оваква дешавања угрозе мир и напредак у целом региону.
Председавајући је прекинуо расправу после 45 минута, иако је требало да траје сат времена због чега су поједини посланици негодовали, јер нису стигли да се обрате.
Једна од посланика који нису стигли да добију реч је и члан српске делегације из СВМ Елвира Ковач чија изјава је објављена накнадно на сајту ПС СЕ, а која је истакла да се поверење гради дијалогом и да насиље треба осудити.
"Прецизније, сви облици насиља морају бити осуђени. Сви морају поштовати и институције земље. Поверење се гради дијалогом", рекла је Ковач.
Она је рекла да је као представник мађарске мањине која живи у Србији, уверена да се сви могу сложити да Србија и њени грађани заслужују будућност о којој сањају.
"Не хаос. Не блокаде. Већ нормалан живот. Потребно нам је нормално функционисање свакодневног живота. И то је одговорност свих нас. Скоро годину дана након страшне трагедије у Новом Саду, након много емоција, разочарања итд., неопходно је да се Србија врати у нормалност", рекла је Ковач.
Расправа о овој теми је још на кратко настављена и завршена без гласања и усвајања декларације, а ПС СЕ је наставио заседање по другим тачкама дневног реда.