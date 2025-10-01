ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ УЖАСНУТ НАСИЉЕМ НАД САНДРОМ БОЖИЋ Оштро осудио агресију, а ево шта је поручио блокадерима: Лепо су обележили 11 месеци трагедије- нападом на жену
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић осудио је напад на Сандру Божић, потпредседницу Покрајинске владе.
-Ужаснут сам. Који је то стадијум мржње и беса, па да тако усред дана нападате једну жену само зато што се не слажете са њеним политичким ставовима, само зато што је она потпредседница Покрајинске владе и чланица Председништва СНС -а. За шта им је крива Сандра Божић, осим што је у главама тих болесних насилника она персонификација власти Српске напредне странке, и што она то поносно носи?! Ни једна жена није заслужила оно што је данас доживела Сандра Божић. Србија није заслужила ово што јој раде! Грађани Србије су заслужили много више од силеџија било мушког, било женског рода, и политике блокирај, вређај, туци, уби .. Лепо су обележили 11 месеци трагедије - насиљем над политичким неистомишљеницима, нападом на једну жену. Срам их било! Наш задатак је да се свим силама боримо да насиље никада не победи у Србији- поручио је Вучевић путем Инстаграма.