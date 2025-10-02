light rain
НА ПРЕДЛОГ БОШЊАЧКЕ СТРАНКЕ: Предложена расправа о одузимању награде Радовану Караџићу

02.10.2025. 14:06 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/SA HD Bijelo Polje
Фото: Youtube prinstcrin/SA HD Bijelo Polje

ПОДГОРИЦА: Скупштина општине (СО) Бијело Поље припремила је закључак којим ће на предлог Бошњачке странке, некадашњем председнику Републике Српске Радовану Караџићу бити одузета награда "Ристо Ратковић".

Закључак, који је објавила подгоричка Побједа, биће на дневном реду вечерашње седнице СО Бијело Поље. Седница је најпре заказана за поподне, а потом је одложена за 19 сати.

Према сазнањима Побједе, закључак је финално договорен и може претрпети измене још само у делу да се у тексту наведе и захтев једног броја НВО које су такође иницирале одузимање ове награде Караџићу.

"На основу члана 41 став 1 Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист ЦГ" бр. 02/18, 34/19, 38/20 и 50/22), члана 50 Статута општине Бијело Поље, ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи" бр. 19/18), достављамо Вам Предлог Закључка којим се прихвата Иницијатива за одузимање награде 'Ристо Ратковић' Радовану Караџићу, на даљи поступак и одлучивање", наводи се у закључку.

За представника предлагача који ће учествовати у раду Скупштине и њених радних тела одређен је одборник и посланик Бошњачке странке, Амер Смаиловић.

Вијести пишу да уколико бјелопољски парламентарци усвоје иницијативу за одузимање награде "Ристо Ратковић" бившем председнику Републике Српске  Радовану Караџићу, тамошња скупштина задужиће Савет "Ратковићеве вечери поезије" да допуни акте те установе, уносећи одредбе о одузимању награде.

Награда "Ристо Ратковић" додељује се од 1973., а Караџићу ју је добио 1993. године, током рата у Босни и Херцеговини, а касније је пред Хашким трибуналом осуђен на доживотну робију за геноцид у Сребреници.

Радован Караџић поезија одузимање награда
Вести Регион
