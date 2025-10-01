broken clouds
(ВИДЕО) ПАО ПРВИ СНЕГ У СРБИЈИ Пахуљице 1. дана октобра изненадиле све ЗИМА ПОКУЦАЛА НА ВРАТА

01.10.2025. 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

На планини Голији 1. октобра, забележен је први снег ове сезоне.

Беле пахуље изненадиле су мештане и посетиоце, јер су температуре тек недавно почеле да се спуштају. 

Иако снег није обилан, представља наговештај доласка хладнијих дана и праве зиме која се приближава.

Метеоролози подсећају да снег у овом периоду на вишим планинама Србије није неуобичајен и да је Голија позната по раним зимским условима.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Planina Golija (@_golija)

(k1info.rs)

