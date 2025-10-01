(ВИДЕО) ПАО ПРВИ СНЕГ У СРБИЈИ Пахуљице 1. дана октобра изненадиле све ЗИМА ПОКУЦАЛА НА ВРАТА
01.10.2025. 09:17 09:29
Коментари (0)
На планини Голији 1. октобра, забележен је први снег ове сезоне.
Беле пахуље изненадиле су мештане и посетиоце, јер су температуре тек недавно почеле да се спуштају.
Иако снег није обилан, представља наговештај доласка хладнијих дана и праве зиме која се приближава.
Метеоролози подсећају да снег у овом периоду на вишим планинама Србије није неуобичајен и да је Голија позната по раним зимским условима.