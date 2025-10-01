(ФОТО) ВИШЕ ОД 300 СПАСИЛАЦА РАДИ НА ИЗВЛАЧЕЊУ ЂАКА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРПАО КРОВ У ИНДОНЕЗИЈИ Шесторо деце живо испод рушевина, достављају им воду и кисеоник кроз рупе
Најмање 91 ученик остаo je заробљен у бетонским рушевинама скоро два дана након што се кров школске зграде срушио на њих, саопштиле су власти након прегледа евиденције о присуству и извештаја забринутих породица несталих.
Више од 300 спасилаца очајнички ради на ослобађању преживелих јутрос, након што се зграда срушила на стотине људи, углавном тинејџера, узраста од 12 до 17 година, који су у понедељак обављали поподневне молитве у молитвеној сали који је био у фази неовлашћеног проширења.
Потврђено је да су најмање три ученика погинула, а 100 других је повређено, многи са повредама главе и преломима костију.
Национална агенција за управљање катастрофама ревидирала је број људи за које се претпоставља да су затрпани у рушевинама на 91 у уторак увече са претходних 38.
Агенција је саопштила да је најмање шесторо деце живо испод рушевина, али је потрагу отежала бетонска плоча и други нестабилни, тешки делови зграде. Тешка опрема је била доступна, али није коришћена због забринутости да би могла изазвати даље урушавање.
Спасиоци су достављали кисеоник, воду и храну из уских отвора онима који су још увек заробљени испод рушевина како би их одржали у животу, а неки од њих су остали заглављени у месту.