СВЕТСКИ МЕТЕОРОЛОЗИ ИЗДАЛИ УПОЗОРЕЊЕ ЗА БАЛКАН Велика промена стиже већ данас: "Ове недеље се очекује изражена температурна аномалија"
Светски метеоролози најавили су драстичне температурне аномалије на Балкану, које ће бити најизраженије у четвртак и петак.
Најновија прогноза ДХМЗ-а у Хрватској потврђује најаве о драстичном паду температуре на целом Балкану.
У среду већ стижу променљиви облаци у већини подручја. Киша на неким местима, а на југу су могуће грмљавине. Ветар слаб и умерен североисточно и северно.
На Јадрану је умерена и јака бура, на местима са олујним ударима.
Најнижа јутарња температура је између 5 и 10, на Јадрану од 13 до 18 степени. Највиша дневна температура је између 11 и 16, на Јадрану од 17 до 22 степена.
Ево шта нас очекује овог месеца
У најновијој временској прогнози, метеоролог Зоран Вакула прокоментарисао је шта се очекује почетком октобра. Долазе велике температурне промене и невреме, посебно у поређењу са топлим септембром.
Страни метеоролошки сајтови такође пишу о доласку хладноће на Балкан.
Сајт Вентуски најавио је пад температуре, као и аномалије на Балкану.
"Ове недеље се на Балкану очекује изражена температурна аномалија. У четвртак и петак, вредности падају на 15 степени испод климатолошке норме. Аномалију ће пратити киша и снег на планинама", пише Вентуски.