СВЕТСКИ МЕТЕОРОЛОЗИ ИЗДАЛИ УПОЗОРЕЊЕ ЗА БАЛКАН Велика промена стиже већ данас: "Ове недеље се очекује изражена температурна аномалија"

01.10.2025. 10:01 10:38
vreme
Фото: unsplash.com, ilustracija

Светски метеоролози најавили су драстичне температурне аномалије на Балкану, које ће бити најизраженије у четвртак и петак.

Најновија прогноза ДХМЗ-а у Хрватској потврђује најаве о драстичном паду температуре на целом Балкану.

У среду већ стижу променљиви облаци у већини подручја. Киша на неким местима, а на југу су могуће грмљавине. Ветар слаб и умерен североисточно и северно.

На Јадрану је умерена и јака бура, на местима са олујним ударима.

Најнижа јутарња температура је између 5 и 10, на Јадрану од 13 до 18 степени. Највиша дневна температура је између 11 и 16, на Јадрану од 17 до 22 степена.

Ево шта нас очекује овог месеца

У најновијој временској прогнози, метеоролог Зоран Вакула прокоментарисао је шта се очекује почетком октобра. Долазе велике температурне промене и невреме, посебно у поређењу са топлим септембром.

Страни метеоролошки сајтови такође пишу о доласку хладноће на Балкан.

Сајт Вентуски најавио је пад температуре, као и аномалије на Балкану.

"Ове недеље се на Балкану очекује изражена температурна аномалија. У четвртак и петак, вредности падају на 15 степени испод климатолошке норме. Аномалију ће пратити киша и снег на планинама", пише Вентуски.

прогноза балкан
Вести Друштво
