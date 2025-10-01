ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ У ПРЕКОМЕРНИМ ДОЗАМА МОГУ ОШТЕТИТИ ВИТАЛНЕ ОРГАНЕ Не треба претеривати
Последњих година потрошња суплемената је нагло порасла, посебно међу онима који желе да ојачају своје здравље, побољшају перформансе или спрече одређене болести.
Међутим, стручњаци за исхрану и медицину упозоравају да узимање превише витамина и минерала може бити једнако штетно као и њихов недостатак, објавила је Радио- -телевизија Србије.
Превелике дозе унетих суплемената могу бити токсичне и изазвати оштећење виталних органа и нежељене ефекте који варирају у зависности од конзумираног витамина или минерала.
Стручњаци у Националном институту за здравље Шпаније, инсистирају да је пре него што се прибегне суплементима, неопходно потражити савет здравственог радника и запамтити да је, у већини случајева, уравнотежена исхрана довољна да покрије потребе организма.
Витамини растворљиви у мастима (А, Д, Е и К) носе највећи ризик, јер се складиште у јетри и масном ткиву, што отежава елиминацију када се конзумирају у прекомерним количинама. Јасан пример је витамин А, чији вишак може изазвати главобољу губитак косе, слабост, оштећење јетре, па чак и урођене мане током трудноће.
Витамин Д, када се узима у веома високим дозама, повећава ниво калцијума у крви и може оштетити бубреге и срце. Исто важи и за витамине Е и К, који, када се акумулирају у телу, могу изазвати проблеме са згрушавањем крви и кардиоваскуларне компликације, упозоравају стручњаци.
Међу минералима, гвожђе је посебно осетљиво, јер је вишак повезан са пробавним сметњама, повраћањем, мучнином и оштећењем органа као што је јетра. Калцијум, иако је неопходан за кости, може изазвати затвор, конфузију и срчане аритмије у неконтролисаним дозама.
Чак и витамини из групе Б, који су генерално растворљиви у води и елиминишу се урином, могу бити штетни ако се прекомерно користе. На пример, вишак витамина Б6 може изазвати неуролошка оштећења, са симптомима као што су губитак координације или атаксија.