light rain
14°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ У ПРЕКОМЕРНИМ ДОЗАМА МОГУ ОШТЕТИТИ ВИТАЛНЕ ОРГАНЕ Не треба претеривати

01.10.2025. 11:50 11:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
витамини
Фото: Pixabay.com

Последњих година потрошња суплемената је нагло порасла, посебно међу онима који желе да ојачају своје здравље, побољшају перформансе или спрече одређене болести.

Међутим, стручњаци за исхрану и медицину упозоравају да узимање превише витамина и минерала може бити једнако штетно као и њихов недостатак, објавила је Радио- -телевизија Србије.

Превелике дозе унетих суплемената могу бити токсичне и изазвати оштећење виталних органа и нежељене ефекте који варирају у зависности од конзумираног витамина или минерала.

Стручњаци у Националном институту за здравље Шпаније, инсистирају да је пре него што се прибегне суплементима, неопходно потражити савет здравственог радника и запамтити да је, у већини случајева, уравнотежена исхрана довољна да покрије потребе организма.

Витамини растворљиви у мастима (А, Д, Е и К) носе највећи ризик, јер се складиште у јетри и масном ткиву, што отежава елиминацију када се конзумирају у прекомерним количинама. Јасан пример је витамин А, чији вишак може изазвати главобољу губитак косе, слабост, оштећење јетре, па чак и урођене мане током трудноће.

Витамин Д, када се узима у веома високим дозама, повећава ниво калцијума у крви и може оштетити бубреге и срце. Исто важи и за витамине Е и К, који, када се акумулирају у телу, могу изазвати проблеме са згрушавањем крви и кардиоваскуларне компликације, упозоравају стручњаци.

Међу минералима, гвожђе је посебно осетљиво, јер је вишак повезан са пробавним сметњама, повраћањем, мучнином и оштећењем органа као што је јетра. Калцијум, иако је неопходан за кости, може изазвати затвор, конфузију и срчане аритмије у неконтролисаним дозама.

Чак и витамини из групе Б, који су генерално растворљиви у води и елиминишу се урином, могу бити штетни ако се прекомерно користе. На пример, вишак витамина Б6 може изазвати неуролошка оштећења, са симптомима као што су губитак координације или атаксија.

минерали витамини
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА ЛИ МУЛТИВИТАМИН ЗАИСТА ПОМАЖЕ НАШЕМ ПАМЋЕЊУ? Ново истраживање открива шта заправо ради…АЛИ ТРЕБА ЗНАТИ, није све у пилули
da

ДА ЛИ МУЛТИВИТАМИН ЗАИСТА ПОМАЖЕ НАШЕМ ПАМЋЕЊУ? Ново истраживање открива шта заправо ради…АЛИ ТРЕБА ЗНАТИ, није све у пилули

30.09.2025. 18:43 19:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај