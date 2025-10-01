ПРАВА МАЛА ПЛАНТАЖА МАРИХУАНЕ КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Ухваћен док је обилазио засаде ПОКУШАО ДА ПОБЕГНЕ ОД ПОЛИЦИЈЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачу ухапсили су Г. С. (1986) из околине Бачке Паланке, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је, након оперативног рада, затекла осумњиченог док је обилазио стабљике марихуане, које је, како се сумња, узгајао у околини Товаришева.
Осим биљака из засада, бруто тежине 8 килограма, полиција је, претресом његове куће и помоћних просторија, пронашла и мању количину сасушене марихуане и препарате за узгој ове биљке.
Г. С. је, иначе, покушао да побегне полицијским службеницима, па ће против њега бити поднета кривична пријава и за кривично дело ометање службеног лица у вршењу службене дужности.
Њему је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Бачкој Паланци.