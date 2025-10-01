light rain
ПРАВА МАЛА ПЛАНТАЖА МАРИХУАНЕ КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Ухваћен док је обилазио засаде ПОКУШАО ДА ПОБЕГНЕ ОД ПОЛИЦИЈЕ

01.10.2025. 12:57 13:01
Коментари (0)
Фото: МУП

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачу ухапсили су Г. С. (1986) из околине Бачке Паланке, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је, након оперативног рада, затекла осумњиченог док је обилазио стабљике марихуане, које је, како се сумња, узгајао у околини Товаришева. 

Осим биљака из засада, бруто тежине 8 килограма, полиција је, претресом његове куће и помоћних просторија, пронашла и мању количину сасушене марихуане и препарате за узгој ове биљке.

Г. С. је, иначе,  покушао да побегне полицијским службеницима, па ће против њега бити поднета кривична пријава и за кривично дело ометање службеног лица у вршењу службене дужности.

Њему је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Бачкој Паланци.

Вести Хроника
