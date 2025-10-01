light rain
"МИЛА ПАЈИЋ БЕЗ ИМАЛО СТИДА СИПА ОТРОВНЕ РЕЧИ" Удружење ветерана "Кошаре" осудило изјаву блокадерке: Генерал Павковић ће заувек остати уписан међу највеће српске војсковође

01.10.2025. 14:06 14:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/архива/Ј. Пап/Павковић Небојша

Удружење ветерана „Кошаре“ најоштрије је осудило срамну изјаву Миле Пајић, блокадерке, која је поручила путем друштвених мрежа да је генерал Небојша Павковић "злочинац, а не херој".

-Удружење ветерана „Кошаре“ најоштрије осуђује сраман иступ Миле Пајић, којим је покушала да обесмисли и оцрни дочек српског генерала Небојше Павковића.

Њена изјава: „Србија дочекала генерала осуђеног за ратни злочин на Косову“, представља не само увреду за генерала Павковића, већ и за све припаднике Војске Југославије и српског народа који су бранили своја вековна огњишта од агресије НАТО пакта и терориста ОВК. Док Србија дочекује свог генерала, који је неправедно осуђен у политичком процесу, Мила Пајић без имало стида сипа отровне речи и служи туђим интересима.

Генерал Небојша Павковић није ратни злочинац, већ херој који је са својим војницима бранио Косово и Метохију, бранио српски народ и своју отаџбину. Његова борба, част и жртва за отаџбину представљају пример свим будућим генерацијама – и зато ће заувек остати уписан међу највеће српске војсковође.

Док једни пишу увреде, и служе туђим интересима, српски народ ће памтити, поштовати и славити генерала Небојшу Павковића. Његово име остаће у историји као симбол отпора, храбрости и верности заклетви датој отаџбини- написали су у саопштењу Удружење ветерана „Кошаре“ уз поруку: „Претке нисмо осрамотили поколења нас се неће стидети".

 

