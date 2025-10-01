"МИЛА ПАЈИЋ БЕЗ ИМАЛО СТИДА СИПА ОТРОВНЕ РЕЧИ" Удружење ветерана "Кошаре" осудило изјаву блокадерке: Генерал Павковић ће заувек остати уписан међу највеће српске војсковође
Удружење ветерана „Кошаре“ најоштрије је осудило срамну изјаву Миле Пајић, блокадерке, која је поручила путем друштвених мрежа да је генерал Небојша Павковић "злочинац, а не херој".
-Удружење ветерана „Кошаре“ најоштрије осуђује сраман иступ Миле Пајић, којим је покушала да обесмисли и оцрни дочек српског генерала Небојше Павковића.
Њена изјава: „Србија дочекала генерала осуђеног за ратни злочин на Косову“, представља не само увреду за генерала Павковића, већ и за све припаднике Војске Југославије и српског народа који су бранили своја вековна огњишта од агресије НАТО пакта и терориста ОВК. Док Србија дочекује свог генерала, који је неправедно осуђен у политичком процесу, Мила Пајић без имало стида сипа отровне речи и служи туђим интересима.
Генерал Небојша Павковић није ратни злочинац, већ херој који је са својим војницима бранио Косово и Метохију, бранио српски народ и своју отаџбину. Његова борба, част и жртва за отаџбину представљају пример свим будућим генерацијама – и зато ће заувек остати уписан међу највеће српске војсковође.
Док једни пишу увреде, и служе туђим интересима, српски народ ће памтити, поштовати и славити генерала Небојшу Павковића. Његово име остаће у историји као симбол отпора, храбрости и верности заклетви датој отаџбини- написали су у саопштењу Удружење ветерана „Кошаре“ уз поруку: „Претке нисмо осрамотили поколења нас се неће стидети".