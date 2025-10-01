"СЛОБОДА ОКУПЉАЊА НИЈЕ ДА НЕКОМ СПРЕЧАВАТЕ СЛОБОДУ КРЕТАЊА И ДА ГА ФИЗИЧКИ НАПАДАТЕ ЈЕР МИСЛИ ДРУГАЧИЈЕ" Пантић Пиља: Дијалог је тековина демократије и без дијалога нема решења
Биљана Пантић Пиља, народна посланица истакла је да слобода окупљања није да неком спречавате слободу кретања или да га физички нападате зато што мисли другачије, али је и подсетила да су блокадери одбили дијалог који им је нудио председник Вучић.
-Нигде у свету није дозвољено да блокирате путеве, мостове и раскрснице. Нигде у свету није дозвољено да организујете насилне скупове који нису пријављени. Само у Србији, у последњих 10 месеци било је 24.000 непријављених јавних окупљања и преко 12 хиљада насумичних и непријављених окупљања. Невероватно ми је да ми овде причамо о протестима у Србији, овде у Стразбуру, где су исто били протести који су од стране полиције врло брзо разбијени. У Србији, хулигани су повредили 150 полицајаца на дужности. Нападају се страначке просторије Српске напредне странке. Долази се пред куће политичара и позива на њихов линч - навела је Пантић Пиља на Инстаграму додајући да је време да се осуди овакво понашање и да се јасно каже да то нису демократске вредности за које се залаже Парламентарна скупштина Савета Европе те да слобода окупљања није да неком спречавате слободу кретања или да га физички нападате зато што мисли другачије.
Председник Србије, Александар Вучић, подсетила је Пантић Пиља, када је блокадерима нудио превремене изборе, они су рекли да неће.
-Када је председник Александар Вучић позвао на дијалог, неколико пута, рекли су да неће да разговарају. Марта Кос је изјавила да мржња, вандализам и насиље не сме бити толерисано. Да су неприхватљиви напади на чланове Владе и њихове породице, као и на просторије политичких партија. Да ли се слажете са Мартом Кос, или је за вас насиље и вандализам прихватљиво? Да ли је прихватљиво да вам разуларена руља дође испред куће где живите са својом породицом? Дијалог је тековина демократије и без дијалога нема решења. Полиција треба да ради свој посао, и очекујем да ће се угледати на колеге из Европске уније, и да ће се коначно у Србији живот вратити у нормалу и то треба да буде циљ свих и за то се залаже председник Србије, Александар Вучић - поручила је Пантић Пиља.