"ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЋ ЈЕ ХЕРОЈ, А НЕ ЗЛОЧИНАЦ" Удружење бораца хероја са Кошара и Паштрика реаговало на скандалозну изјаву блокадерке Миле Пајић: Истина се не може поразити! Србија памти своје хероје
Удружење бораца хероја Кошара и Паштрика реаговало је на срамотну изјаву блокадерке Миле Пајић, која је на друштвеним мрежама остављала увредљиве натписе поводом доласка генерала Небојше Павковића у Србију.
-Најоштрије осуђујемо срамну изјаву Миле Пајић, особе која је већ препозната по деловању против државних интереса Србије. Посебно је увредљиво што такве изјаве стижу из Хрватске – државе која је склопила савез против Србије са Албанијом, самопроглашеним Косовом и Словенијом- навео је Удружење.
Они додају да се у својој изјави, "Пајић дрзнула да генерала Небојшу Павковића назове злочинцем."
- Ми, саборци са Кошара и Паштрика, одлучно поручујемо: генерал Павковић је херој, не злочинац! Он је бранио Србију и српски народ у најтежим временима, док су други ћутали или бежали. Назвати њега злочинцем значи увредити све нас који смо се борили, наше пале другове и породице које су дале највише за отаџбину. То је наставак антисрпске кампање која жели да преокрене истину и из жртве направи кривца. Истина се не може поразити. Србија памти своје хероје. Ми стојимо уз генерала Павковића и све наше саборце. Слава херојима! Живела Србија- наводе у саопштењу.