ПУТНИЦИ У ШОКУ Возач затворио врата аутобуса, детету (5) остала нога, ВУКАО ГА ПО АСФАЛТУ (ВИДЕО)
Шокантан инцидент се одиграо 22. септембра, око 18.30 часова, у руском граду Омск, а забележен је надзорном камером.
На снимку видимо петогодишње дете, чија је нога остала заглављена у вратима, у тренутку када је градски аутобус кренуо са станице.
Пролазници остали у шоку
Драма се одиграла пред очима ужаснутих пролазника и мајке детета, која је покушала да дозове возача, преноси РИА Новости.
Међутим, градско возило је наставило да се креће и вуче малишана по асфалту неколико метара.
Покренута званична истрага
Према званичним информацијама саобраћајне инспекције, мајка и дете су затражили лекарску помоћ након инцидента.
Покренута је истрага која ће утврдити све околности и како је малишан повређен.
Немили догађај изазвао је реакцију јавности и указао на важност безбедности у јавном превозу.
Telegraf.rs