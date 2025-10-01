light rain
14°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПУТНИЦИ У ШОКУ Возач затворио врата аутобуса, детету (5) остала нога, ВУКАО ГА ПО АСФАЛТУ (ВИДЕО)

01.10.2025. 13:43 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
RIA.ru
Фото: RIA.ru

Шокантан инцидент се одиграо 22. септембра, око 18.30 часова, у руском граду Омск, а забележен је надзорном камером.

На снимку видимо петогодишње дете, чија је нога остала заглављена у вратима, у тренутку када је градски аутобус кренуо са станице.

Пролазници остали у шоку
Драма се одиграла пред очима ужаснутих пролазника и мајке детета, која је покушала да дозове возача, преноси РИА Новости.

Међутим, градско возило је наставило да се креће и вуче малишана по асфалту неколико метара.

Покренута званична истрага
Према званичним информацијама саобраћајне инспекције, мајка и дете су затражили лекарску помоћ након инцидента.

Покренута је истрага која ће утврдити све околности и како је малишан повређен.

Немили догађај изазвао је реакцију јавности и указао на важност безбедности у јавном превозу.

Telegraf.rs 

аутобус дете возач
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај