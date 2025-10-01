overcast clouds
8°C
01.10.2025.
Нови Сад
ОКТОБАР ДОНЕО ХЛАДНОЋУ Падавине широм Србије, снег на планинама

01.10.2025. 07:08 07:17
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Прво октобарско јутро ће да буде хладно, а током дана биће облачно с кишом, док ће на високим планинама пасти први снег, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана очекује се умерено до потпуно облачно време, местимично са кишом на западу, југозападу и југу земље. Дуваће слаб до умерен северни ветар. 

Најнижа температура биће од 4 до 10 степени, а највиша дневна од 13 до 16, у Неготинској Крајини до 19 степени.

Током ноћи очекује се облачно време са кишом, уз појачање интензитета падавина на југу и југоистоку Србије, док ће на високим планинама киша прећи у снег, а суво време очекује се само на северу земље. 

У Београду ће јутро бити хладно, током дана умерено облачно уз слаб северни ветар.  Најнижа температура око 8 степени, а највиша дневна око 16. 

Време у наредим данима

У четвртак и петак ће бити облачно и хладно са кишом, на планинама са снегом уз формирање снежног покривача, а само ће се на северозападу Војводине задржати суво време.

Обилније падавине очекују се у јужним, централним и источним пределима Србије, и то посебно у четвртак после подне, током ноћи ка петку и у петак пре подне. 

Током периода од 48 сати локално се очекује између 80 и 120 mm кише, а у планинским пределима између 25 и 50 цм снега. 

У суботу ће бити мало топлије уз постепени престанак падавина, али се у недељу очекује ново наоблачење са кишом са северозапада. 

(k1info.rs)

