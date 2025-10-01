ОКТОБАР ДОНЕО ХЛАДНОЋУ Падавине широм Србије, снег на планинама
Прво октобарско јутро ће да буде хладно, а током дана биће облачно с кишом, док ће на високим планинама пасти први снег, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана очекује се умерено до потпуно облачно време, местимично са кишом на западу, југозападу и југу земље. Дуваће слаб до умерен северни ветар.
Најнижа температура биће од 4 до 10 степени, а највиша дневна од 13 до 16, у Неготинској Крајини до 19 степени.
Током ноћи очекује се облачно време са кишом, уз појачање интензитета падавина на југу и југоистоку Србије, док ће на високим планинама киша прећи у снег, а суво време очекује се само на северу земље.
У Београду ће јутро бити хладно, током дана умерено облачно уз слаб северни ветар. Најнижа температура око 8 степени, а највиша дневна око 16.
Време у наредим данима
У четвртак и петак ће бити облачно и хладно са кишом, на планинама са снегом уз формирање снежног покривача, а само ће се на северозападу Војводине задржати суво време.
Обилније падавине очекују се у јужним, централним и источним пределима Србије, и то посебно у четвртак после подне, током ноћи ка петку и у петак пре подне.
Током периода од 48 сати локално се очекује између 80 и 120 mm кише, а у планинским пределима између 25 и 50 цм снега.
У суботу ће бити мало топлије уз постепени престанак падавина, али се у недељу очекује ново наоблачење са кишом са северозапада.