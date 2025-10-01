overcast clouds
НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ЖЕНЕ ПОВРЕЂЕНЕ У ПУЦЊАВИ У ВИШЊИЧКОЈ БАЊИ У Ургентни центар примљена без виталних функција, операција трајала пет сати

01.10.2025. 08:25 08:35
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
нај
Фото: Дневник

Жена Д.В. (51), која је јуче рањена у пуцњави у Вишњичкој бањи, и даље је у тешком стању, сазнаје "Блиц".

Она је након пуцњаве, у којој су повређене још четири особе, довезена у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Србије без знакова живота, али су је одмах по пријему, преноси Блиц,  доктори реанимирали, вратили у живот, и одмах увели у операциону салу.
Операција је трајала скоро пет сати, лекари Ургентног центра су учинили све што је у њиховој моћи, али је жена и даље у тешком стању.
Она је у Ургентни центар примљена без виталних функција.

Иако су прве информације указивале да је жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживели су је.

- Доктори су дали све од себе да је спасу и одмах су је реанимирали и оперисали. Налази се у јако тешком стању, њено стање прати се из минута у минут - каже извор Блица.

Поред Д. В. у Ургентни центар је примљена још једна женска особа, и тројица мушкараца, али нико од њих нема повреде опасне по живот.

Подсертимо, пуцњава се догодила око 15 часова у локалу у Вишњичкој бањи.

Полиција интензивно ради на расветљавању свих околности и чињеница овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.

