ОД ОКТОБРА У НИШУ МАСОВНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ Први град у Србији потпуно покривен паметним бројилима
Електродистрибуција Србије наставља са акцијом замене бројила што ће обезбедити укупно 960.000 паметних бројила на мрежи до краја 2026. године, рекла је Биљана Комненић, в. д. директора Електродистрибуције Србије.
Она је најавила да од октобра ове године почиње замена 200.000 бројила у Чачку, Краљеву и Нишу као пројекат који се финансира из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) од 40 милиона евра и донације ЕУ од осам милиона евра преко Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).
- На тај начин само у Нишу биће замењено 140.000 бројила и имаћемо први град у Србији који ће бити потпуно покривен паметним бројилима - истакла је Комненић на међународној стручној конференцији Паметним бројилима до унапређења електроенергетског дистрибутивног система у организацији Енергије Балкана.
Комненић је навела да је претходно искуство уградње паметних бројила из бесповратних средстава ЕУ дало могућност да се сада боље, брже и организованије направе планови за уградњу и додала да би нови пројекат требало да буде завршен за девет месеци, како је и планирано.
Према њеним речима, паметна бројила значе мање губитке за електродистрибуцију, а корисницима ће пружити могућност да у сваком моменту могу да контролишу свој потрошњу.
- Оно што је стратешки циљ ЕДС је замена свих бројила паметним и надамо се да ћемо до краја деценије имати 80 одсто паметних бројила на мрежи – нагласила је Комненић.
Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Србије истакао је да ЕДС има амбициозне циљеве за уградњу паметних бројила који захтевају велика улагања, али да се без њих не може.
Како је навео, на дистрибутивну мрежу у Србије прикључени су квапацитети прозјумера инсталиранеснаге 115 мегавата и капацитети малих произвођача енергије снаге 370 мегавата, а у последње време се прикључују углавном соларци.
- Са прикључивањем све већег броја неуправљивих извора енергије на мрежу, без максималне аутоматизације и дигитализације не можемо одржати квалитет испоруке електричне енергије толиким – рекао је Поповић.
Он је похвалио ЕДС за максималне рад на уградњи паметних бројила током прошле и ове године и исткао да ће за ЕДС то смањити трошкове читања бројила, а корист ће имати купци јер ће имати бољи увид и могућност управљања потрошњом.
Глиго Вуковић, представник делегације ЕУ у Србији истакао је да кроз донацију од 110 милиона евра за прву масовну уградње паметних бројила у Србији и нови пројекат који се финансира средствима ЕБРД и грантом WBIF EДС добија помоћ која је потребна.
Он је оценио да је у суфинансирању пројеката у енергетици био дат приоритет производњи и преносу електричне енергије, док је дистрибуција била традиционално занемарена, али да кроз нове пројекте то треба да се мења јер се очекују брзе и значајне промене.
- ЕУ иде ка оснаживању потрошача енергије који би требало да преузму активу улогу на тржишту, а предуслов за то је мерење података у реалном времену које омогућавају паметна бројила, док је други циљ повећање енергетске ефикасности – рекао је Вуковић.