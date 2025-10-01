overcast clouds
(ФОТО) ЈЕДНА ОСОБА УБИЈЕНА, А ДРУГА РАЊЕНА Пуцњава и експлозије престравиле становнике СПЕЦИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ И СТРУЧЊАЦИ ЗА ДЕАКТИВИРАЊЕ БОМБИ НА ТЕРЕНУ

01.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Инцидент се догодио у Улици Лерхенауер, пренео је "Билд", а на месту догађаја су специјалне јединице и стручњаци за деактивирање бомби.

Једна особа је убијена, а друга рањена у пуцњави и експлозијама у северном Минхену, где је од раних јутарњих сати у току велика полицијска и ватрогасна операција, саопштила је локална полиција.


Полиција је блокирала велико подручје и позвала становнике и возаче да избегавају то подручје. Сведоци наводе да се огроман облак дима види са велике удаљености, док су околности напада још увек нејасне.

(k1info.rs)

