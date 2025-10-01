(ФОТО) ЈЕДНА ОСОБА УБИЈЕНА, А ДРУГА РАЊЕНА Пуцњава и експлозије престравиле становнике СПЕЦИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ И СТРУЧЊАЦИ ЗА ДЕАКТИВИРАЊЕ БОМБИ НА ТЕРЕНУ

Једна особа је убијена, а друга рањена у пуцњави и експлозијама у северном Минхену, где је од раних јутарњих сати у току велика полицијска и ватрогасна операција, саопштила је локална полиција.



Полиција је блокирала велико подручје и позвала становнике и возаче да избегавају то подручје. Сведоци наводе да се огроман облак дима види са велике удаљености, док су околности напада још увек нејасне.



Multiple explosions reported in #Munich, #Germany — #Bild - #Breaking



Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard



A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life pic.twitter.com/5FQOXq3zFi

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 1, 2025