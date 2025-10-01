СПЦ И ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ СВЕТОГ ЕВМЕНИЈА, ЕПИСКОПА ГОРТИНСКОГ Исцелитељ, чудотворац и отац сиротих
Свети Евменије епископ Гортински, на Криту још од младости је ишао за Христом, ослободивши се два тешка бремена: од бремена богатства и од бремена тела.
Првог бремена се ослободио тако што је поделио своју имовину сиромашним, а другог, великим постом. И тако прво себе исцели, па онда поче да другима даје исцелење.
Бестрастан и испуњен благодаћу Духа Светога Евменије засија светлошћу, која се не могаше сакрити. Па као што је писано не може се град сакрити кад на врху горе стоји (Мат. 5, 14), не може се ни Евменије свети сакрити од света. Видели су га људи и изабрали за епископа у Гортину.
Био је отац сиротим, богатство ништим, утеха жалосним, исцелитељ болним и предиван чудотворац. Молитвом је чинио чудеса многа: опаку змију умртвио, демоне изгонио, болеснике многе исцелио и то не само у своме месту него и у Риму и у Тиваиди. У Тиваиди молитвом кишу испроси у Бога у време суше и тамо је окончао земни живот свој и пресели се у вечне обитељи Господа својега. Живео и деловао у VII веку.
Расуђивање на данашњи дан каже:
Кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте, рече Господ. Слично бива при давању милостиње као и при Причешћу.
У Причешћу под видом хлеба и вина ми примамо у се самога живога Господа Христа, при давању милостиње дајући беднику ми дајемо, самоме живоме Господу Христу.