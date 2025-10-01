У НАСТАВКУ СУЂЕЊА ЗА ДВОСТРУКО УБИСТВО У ФУТОГУ Сведок: Видео сам шта се десило, био сам тамо
У наставку суђења за двоструко убиство у Футогу за које су окривљени Немања Лазаревић (25), Огњен Радић (23), Бранко Грмуша (28) и Душан Драча (26), јуче је у својстви сведока исказ дао Ђ. П., који је рекао да је видео шта се дешавало у ноћи између 24. и 25. августа 2023. године када су убијени Милош Мамула (20) и годину дана млађи Никола Шумар.
Ђ. П., који је у тренутку злочина био малолетан, саслушан је у новосадском Вишем јавном тужилаштву 8. новембра 2023. године, али је он јуче, пред судским већем којим председава судија Синиша Надрљански, рекао да не остаје код исказа који је тада дао.
- Не могу више да живим са сазнањем да сам био присутан критичне вечери. Две године живим с тим. Желим да кажем да сам био тамо и видео шта се десило - изјавио је Ђ. П. и додао да је те ноћи био са сада покојним Николом Шумаром у дворишту ОШ „Десанка Максимовић”. У једном тренутку Николу је, како је рекао, на телефон позвао Драган Стојановић, који је био са Милошем Мамулом.
Наставак суђења заказан је за 1. децембар, када би требало да буду саслушани други сведоци
- Николу је позвао Стојановић да идемо до играонице. Ми смо кренули из школе ка ауту опел астра и прескочили ограду. Видео сам Стојановића како стоји наслоњен на кола и прича са четири момка. Никола и ја смо кренули ка мостићу. Видим да Милошу неко отвара врата и чујем пуцње. Два заредом и трећи који је потом уследио - рекао је Ђ. П., напоменувши да је, када је чуо пуцње, рекао Николи да беже поред школе.
- Бежим, чујем пуцањ. Окрећем се, видим да Николе нема. Надао сам се да је побегао - испричао је јуче овај сведок.
Он је на питање судије Надрљанског да ли може да препозна та четири момка, одговорио да препознаје Лазаревића и Радића, али за другу двојуцу не може да потврди да су то они. Такође је рекао да је видео да Немања Лазаревић има пиштољ.
Изменио исказ
Адвокат одбране Драган Чолић указао је Ђ. П. да је у тужилаштву испричао да је критичне вечери био у Бачком Добром Пољу и да сада мења исказ, на шта му је он одговорио да је био у шоку и уплашен. Он је појаснио да је побегао са лица места и сакрио се у једну бараку на плажи поред Дунава и да је ту био до јутра, након чега је отишао кући. Напоменуо је да је због читаве ситуације мајка хтела да га води код психолога, али да је он одбијао.
Судски поступак за убиство Николе Шумара (19) и Милоша Мамуле (20) из Футога почео је крајем јануара у новосадском Вишем суду, када су на оптуженичку клупу села четворица младића. Они се терете за кривично дело тешког убиства у саизвршилаштву, а окривљени Лазаревић и за кривично дело недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја. Како се наводи у оптужници, окривљени су крећући се путничким возилом марке ауди, којим је управљао Грмуша, успоравајући вожњу, онемогућили Милоша Мамулу, који је био за воланом опела, да их заобиђе. Када је Мамула зауставио кола уз ивицу коловоза у Фрушкогорској улици наспрам кућног броја 7, четворица окривљених су изашли из возила и пришли опелу, након чега су започели вербалну расправу.
Окривљени Лазаревић је, како се даље наводи у оптужници, из торбице која му је висила око врата извадио пиштољ, за који није имао дозволу, и испалио хитац у Мамулу, а потом и у Шумара, који се налазио у близини пешачког моста, наспрам кућног броја 9, те потом још један хитац у пределу леве натколенице оштећеног Милоша Мамуле, који је услед повреда преминуо 25. августа у Клиничком центру Војводина. Никола Шумар је, услед задобијених повреда, преминуо на лицу места.
Наставак суђења заказан је за 1. децембар, када би требало да буду саслушани други сведоци.