ГОЛИЈА ДОБИЛА НЕШТО ШТО СРБИЈА ДО САДА НИЈЕ ИМАЛА Маринкова идеја о инклузивном туристичком објекту постала стварност
На Голији је отворен први туристички објекат у Србији који је намењен особама са инвалидитетом и њиховим породицама.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издвојило је три милиона динара за изградњу и адаптацију овог објекта, који је предвиђен за боравак, дружење, рекреацију и инклузију особа са инвалидитетом, саопштила је Влада Србије.
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски најавила је да ће министарство наредне године определити и додатна средства за отварање инклузивног игралишта за децу, младе, особе са инвалидитетом и све оне који желе да уживају у лепотама ове планине.
Урадили смо пројекат заједно са општином, која нам је поклонила плац, а министарство је одобрило средства (Маринко Маринковић)
Она је додала да је Голија симболички и право место за почетак кампање Министарства под називом "Ближе људима", која подразумева посету људима који живе у пограничним подручјима, породицама бораца, ветерана, инвалида, социјално угроженим породицама, као и породицама са више деце.
Наредне године биће уложено у отварање инклузивног игралишта за децу, младе, особе са инвалидитетом
Ова иницијатива представља значајан корак ка унапређењу социјалне инклузије и туризма у Србији. Омогућавањем приступа особама са инвалидитетом, Голија постаје инклузивно одредиште, промовишући једнакост и подршку угроженим групама.
Маринкова идеја
Маринко Маринковић, представник Удружења особа са инвалидитетом Ивањице, казао је да су од оснивања удружења организована дружења особа са инвалидитетом управо на Голији и да се тако родила жеља за изградњом просторија прилагођених управо особама са инвалидитетом.
„Планина, свеж ваздух. Гурајући овуда колица подижемо капацитет физичке способности. Тако нам је дошао план да тражимо од министарства да нам одобри објекат прилагођен особама са инвалидитетом. Урадили смо пројекат заједно са општином, која нам је поклонила плац, а министарство је одобрило средства. Тако смо изградили један диван објекат, који је свима нама на располагању за дружење и боравак”, рекао је Маринко.
Председник општине Ивањица Александар Митровић рекао је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 2018. године у ту општину уложило око 6,5 милиона динара, захваљујући чему многе јавне институције, јавна предузећа, домови здравља, полицијске станице имају приступне рампе за особе са инвалидитетом.
„То је био само један од пројеката који је реализован током ових година. Круна сарадње министарства, локалне самоуправе и Удружења особа са инвалидитетом јесте овај објекат, који је први у Србији. Драго нам је што смо ту Маринкову идеју спровели у дело заједно са министарством. Овде има око 40 квадратних метара која су компелетно прилагођена особама са инвалидитетом”, рекао је Митровић.