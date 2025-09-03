clear sky
НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РУДАРСКОЈ МЕХАНИЗАЦИЈИ У РБ „Колубара“ у току најобимнија монтажа опреме у историји басена

03.09.2025. 12:46 12:51
Пише:
Дневник
епс
Фото: Данило Мијатовић

Монтажни плацеви у РБ „Колубара” представљају једно од највећих градилишта у Србији, јер је у току најобимнија монтажа рударске опреме у историји тог басена, рекао је генерални директор “Електропривреде Србије” Душан Живковић након обилазака радова у Вреоцима и Каленићу.

– Припремају се четири БТО система (багер-транспортер - одлагач), два за Поље „Е“ и два за коп „Радљево“, који су будући носиоци производње колубарског лигнита. Истовремено се монтира чак 10 справа основне рударске механизације укупне тежине 16 хиљада тона, као и 23 погонске станице са укупно 40 километара транспортера. То је уједно и највећа монтажа рударске опреме у РБ „Колубара“ икада – нагласио је Живковић.

епс
Фото: Данило Мијатовић

Он је навео да је Поље „Е” у свим дугорочним пројекцијама развоја производње угља једини активан површински коп у источном делу колубарског басена, са пројектованим годишњим капацитетом од 12 милиона тона угља. Осим тога, увођење нових рударских система на коп „Радљево” створиће предуслове за дугорочну стабилност производње угља. 

епс
Фото: Данило Мијатовић

– Због тога је важно да радови напредују планираном динамиком и да се поштују рокови на свим плацевима – поручио је  Живковић.

Обиласку радова и састанку са извођачима присуствовао је и Иван Јанковић, помоћник министра за рударство и енергетику за геологију и рударство.

епс
Фото: Данило Мијатовић

 – Од јануара до септембра у оквиру „Електропривреде Србије” произведено је 11 одсто више угља него у истом периоду прошле године. Обезбеђење енергетске сигурности захтева да наставимо тај тренд повећања производње, како бисмо већ наредне године достигли пројектованих 34 милиона тона угља. Због тога је и важно да наставимо да улажемо максималне напоре како бисмо посао монтаже рударских система привели крају. Министарство ће, као и до сада, наставити да даје активну подршку инвестиционим пројектима – рекао је Јанковић и подсетио да укупна вредност улагања у нову рударску опрему у Колубари премашују 450 милиона евра.

епс
Фото: Данило Мијатовић
електропривреда србије Министарство рударства и енергетике Србије
