НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РУДАРСКОЈ МЕХАНИЗАЦИЈИ У РБ „Колубара“ у току најобимнија монтажа опреме у историји басена
Монтажни плацеви у РБ „Колубара” представљају једно од највећих градилишта у Србији, јер је у току најобимнија монтажа рударске опреме у историји тог басена, рекао је генерални директор “Електропривреде Србије” Душан Живковић након обилазака радова у Вреоцима и Каленићу.
– Припремају се четири БТО система (багер-транспортер - одлагач), два за Поље „Е“ и два за коп „Радљево“, који су будући носиоци производње колубарског лигнита. Истовремено се монтира чак 10 справа основне рударске механизације укупне тежине 16 хиљада тона, као и 23 погонске станице са укупно 40 километара транспортера. То је уједно и највећа монтажа рударске опреме у РБ „Колубара“ икада – нагласио је Живковић.
Он је навео да је Поље „Е” у свим дугорочним пројекцијама развоја производње угља једини активан површински коп у источном делу колубарског басена, са пројектованим годишњим капацитетом од 12 милиона тона угља. Осим тога, увођење нових рударских система на коп „Радљево” створиће предуслове за дугорочну стабилност производње угља.
– Због тога је важно да радови напредују планираном динамиком и да се поштују рокови на свим плацевима – поручио је Живковић.
Обиласку радова и састанку са извођачима присуствовао је и Иван Јанковић, помоћник министра за рударство и енергетику за геологију и рударство.
– Од јануара до септембра у оквиру „Електропривреде Србије” произведено је 11 одсто више угља него у истом периоду прошле године. Обезбеђење енергетске сигурности захтева да наставимо тај тренд повећања производње, како бисмо већ наредне године достигли пројектованих 34 милиона тона угља. Због тога је и важно да наставимо да улажемо максималне напоре како бисмо посао монтаже рударских система привели крају. Министарство ће, као и до сада, наставити да даје активну подршку инвестиционим пројектима – рекао је Јанковић и подсетио да укупна вредност улагања у нову рударску опрему у Колубари премашују 450 милиона евра.