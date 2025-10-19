СРБИ ТРОШЕ ВИШЕ НЕГО ШТО ЗАРАЂУЈУ Просечна породица месечно у минусу од 460 динара
Просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству у Србији прошле године су износили 97.705 динара, а издаци за личну потрошњу 98.165 динара, објављено је у публикацији Републичког завода за статистику.
У односу на 2023. годину, просечни месечни приходи у новцу и у натури већи су за 11,1 одсто а издаци за личну потрошњу домаћинстава за 11,2 одсто номинално. Највећи удео у приходима у новцу и у натури чинили су приходи из редовног радног односа 53,4 одсто, затим пензије 30,6 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова 3,9 одсто, натурална потрошња 2,6 одсто, приходи ван редовног радног односа 2,3 одсто, примања од социјалног осигурања 2,3 одсто а 4,9 одсто су чинили приходи из осталих извора.
Када је реч о личној потрошњи домаћинстава, највећи удео чинили су издаци за храну и безалкохолна пића 36,6 одсто и за становање, воду, струју, гас и остала горива 16,3 одсто. Следе издаци за транспорт 8,9 одсто, за остале личне предмете и остале услуге 5,9 одсто, за комуникације 5,4 одсто, за рекреацију и културу 5,2 одсто, за одећу и обућу 4,7 одсто, за алкохолна пића и дуван 4,4 одсто, за здравље 4,1 одсто а 8,5 одсто чинили су издаци за остале групе личне потрошње.