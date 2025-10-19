ЦЕНА ЗЛАТА И ДАЉЕ ИДЕ У НЕБАСА Унца би могла да достигне и 10.000 долара
Ову рекордну цену прогнозира извршни директор "Џеј Пи Моргана", Џејми Дајмон
Злато би могло да скочи на 10.000 долара по унци, јер поново добија на популарности као сигурно уточиште усред инфлације и глобалних тензија, каже извршни директор "Џеј Пи Моргана" Џејми Дајмон.
Племенити метал, који се дуго сматрао заштитом од инфлације и пада валуте захваљујући својој независности од влада и централних банака, пробио је историјску границу од 4.000 долара раније овог месеца и наставио је да расте. У среду је вредност злата порасла за 58 одсто од почетка године на рекордних 4.218,29 долара – више него двоструко у односу на цену из 2023. године, када се трговало испод 2.000 долара по унци.
- Нисам купац злата – поседовање кошта четири процента -рекао је Дајмон. - Али лако би могао да достигне (цену) 5.000 или чак 10.000 долара у оваквом окружењу - додао је.