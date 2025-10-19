ЦЕНА ЗЛАТА И ДАЉЕ ИДЕ У НЕБАСА Унца би могла да достигне и 10.000 долара

Племенити метал, који се дуго сматрао заштитом од инфлације и пада валуте захваљујући својој независности од влада и централних банака, пробио је историјску границу од 4.000 долара раније овог месеца и наставио је да расте. У среду је вредност злата порасла за 58 одсто од почетка године на рекордних 4.218,29 долара – више него двоструко у односу на цену из 2023. године, када се трговало испод 2.000 долара по унци.

- Нисам купац злата – поседовање кошта четири процента -рекао је Дајмон. - Али лако би могао да достигне (цену) 5.000 или чак 10.000 долара у оваквом окружењу - додао је.

