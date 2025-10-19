few clouds
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦЕНА ЗЛАТА И ДАЉЕ ИДЕ У НЕБАСА Унца би могла да достигне и 10.000 долара

19.10.2025. 16:08 16:12
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.цом
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Ову рекордну цену прогнозира извршни директор "Џеј Пи Моргана", Џејми Дајмон
Злато би могло да скочи на 10.000 долара по унци, јер поново добија на популарности као сигурно уточиште усред инфлације и глобалних тензија, каже извршни директор "Џеј Пи Моргана" Џејми Дајмон.

Племенити метал, који се дуго сматрао заштитом од инфлације и пада валуте захваљујући својој независности од влада и централних банака, пробио је историјску границу од 4.000 долара раније овог месеца и наставио је да расте. У среду је вредност злата порасла за 58 одсто од почетка године на рекордних 4.218,29 долара – више него двоструко у односу на цену из 2023. године, када се трговало испод 2.000 долара по унци.

- Нисам купац злата – поседовање кошта четири процента -рекао је Дајмон. - Али лако би могао да достигне (цену) 5.000 или чак 10.000 долара у оваквом окружењу - додао је.

Каматица.цом

злато цена
Извор:
Каматица.цом
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Поскупело за више од 50 одсто од почетка године! ЗЛАТО ОБАРА СВЕ РЕКОРДЕ Цена “прескочила” 4.100 долара за унцу

Поскупело за више од 50 одсто од почетка године! ЗЛАТО ОБАРА СВЕ РЕКОРДЕ Цена “прескочила” 4.100 долара за унцу

13.10.2025. 17:17 17:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај