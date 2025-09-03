clear sky
СПОРТСКА ХАЛА У ПУТИНЦИМА УСКОРО У ФУНКЦИЈИ Ђацима, спортским клубовима и рекреативцима на располагању 2500 квадратних метара, Ево докле се стигло са радовима

03.09.2025. 09:58 10:13
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
хала
Фото: Покрајинска влада

Пројекат изградње спортске мултифункционалне хале у Путинцима, у општини Рума, улази у завршну фазу.

Тренутно се изводе завршни радови на западној и северној страни хале, уградња резервоара за повећање притиска система противпожарне заштите, као и завршни електроинсталациони радови.

Нова спортска хала, површине око 2.500 квадратних метара са 256 седишта, обезбедиће ученицима локалне Основне школе „Доситеј Обрадовић“ савремене и адекватне услове за наставу физичког васпитања, а биће отворена и за спортске клубове и рекреативце из Путинаца и околних места. 

Пројектом је планирано да на приземној етажи спортске сале доминара терен димензија 40 пута 20 метара, чија примарна намена рукометног терена мозе бити  прилагођена и за друге спортове. Поред терена у приземљу су планирани и пратећи елементи, улазни хол, свлачионице, канцеларије, оставе и  мокри чвор. Галерија сале је планирана већим делом за трибине и то главног капацитета 162 места, те помоћну трибину на јузној страни објекта капацитета 94 места. 

 

Путинци
Војводина Срем
