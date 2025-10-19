Ерни Елс ће градити луксузну оазу надомак Београда СВЕТСКИ БРОЈ 1 У ГОЛФУ УЛАЖЕ У СРБИЈУ Спортски комплекс, голф терен и насеље са 1.400 станова
Ерни Елс, некадашњи најбољи играч голфа на свету, пројектује голф терен Оаза у Бечмену, који би требало да почне да се гради на лето следеће године.
То је потврдио Бранислав Симовић, директор компаније Елголф, која од 2008. године, када је од општине Сурчин на 99 година закупила више од 300 хектара пољопривредног земљишта, покушава да реализује пројекат Оаза од укупно 336.500 квадратних метара, који ће осим терена са 18 рупа имати спортско-рекреативни комплекс и насеље са 1.400 станова, пренела је еКапија.
Резиденцијални део пројекта – виле различитих величина, с једним станом и паркирањем возила на парцели, и апартмани – ламеле с више станова у низу и засебним улазима пројектовао је биро из Атланте.
Елсов амерички студио урадио је идејно решење за голф терен и његов задатак је да промовише пројекат, будући да је овај Јужноафриканац био светски број један у овом спорту. У Бечмену верују да ће успети да на лето 2027. организују први турнир. Тада би требало да буде завршен и резиденцијални део комплекса, а цео пројекат за пет година од добијања грађевинске дозволе.
Услов за све то, додаје, јесте да план детаљне регулације комплекса Оаза буде усвојен јануара следеће године. Његов нацрт изложен је на јавни увид до 14. новембра и израдио га је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП. План који је основ за све интервенције на 352,4 хектара између постојећег државног пута „Сремска газела“ и шуме Гибавац, излаган је на рани јавни увид фебруара прошле године, а одлуку о његовој изради усвојила је Скупштина града јуна 2016. године.