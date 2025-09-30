ГИГАНТ НА САВИ ПРЕД ВЕЛИКИМ ТЕСТОМ Осам камиона од 42 тоне проверавају мост код Сремске Раче
БЕОГРАД: ЈП "Путеви Србије" саопштило је да почиње испитивање пробним оптерећењем моста преко реке Саве код Сремске Раче како би било потврђено да је обезбеђена његова пуна носивост и стабилност моста.
Испитивање ће се вршити у шест фаза, посебно за сваку конструкцију, у складу са одобреним Програмом испитивања моста пробним оптерећењем.
Армирано-бетонске прилазне конструкције оптерећују се са по шест камиона тежине 35 тона, а челичне конструкције са по осам камиона тежине 42 тоне.
Након постављања мерних уређаја, прво се спроводи статичко испитивање, тако што се мост оптерећује возилима дефинисане тежине и карактеристикама према унапред дефинисаној шеми оптерећења.
Мерењем се прате угиби носача, напони у арматури, померања ослонаца и ротације лежишта.
Потом следи динамичко испитивање које се врши проласком возила различитим брзинама. Анализирају се сопствене фреквенције, амплитуда осцилација и коефицијент пригушења.
Поређењем добијених резултата са прорачунатим вредностима долази се до циља испитивања моста пробним оптерећењем, а то је потврда усаглашености изведеног стања са пројектованим прорачунима као и потврда да је обезбеђена пуна носивост и стабилност моста, када се може издати извештај са препоруком за пуштање моста у експлоатацију.
Мост преко реке Саве код Сремске Раче на деоници аутопута Кузмин - Сремска Рача је у конструктивном смислу завршен.
Мост је дугачак 1.320 метара и састоји се од три целине: бетонска прилазна конструкција на левој обали, у Србији, дуга 540 метара, челична конструкција преко реке Саве дуга 330 метара и бетонска прилазна конструкција на левој обали, у Републици Српској, дуга 450 метара.