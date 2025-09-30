КО ИМА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ? Ево која документација је потребна и како да израчунате новчана примања ОВО ЈЕ ДЕТАЉАН СПИСАК
Многе породице у Србији суочавају се са финансијским изазовима, због чега је право на новчану социјалну помоћ од великог значаја.
Ово право је уређено Законом о социјалној заштити и припада појединцу или породици чији су приходи мањи од износа помоћи утврђеног законом.
Како се рачуна новчана социјална помоћ
Основица и номинални износи
Номинални износи социјалне помоћи утврђују се решењем Министарства и усклађују два пута годишње, 1. априла и 1. октобра, у складу са индексом потрошачких цена.
Према најновијим подацима (јул 2025), номинални износи износе:
Носилац права (одрасла особа): 13.234 дин
Свака наредна одрасла особа: 6.617 дин
Дете до 18 година: 3.983 дин
Начин израчунавања стварног износа
Износ који корисник добија једнак је разлици између теоретског износа по члану домаћинства и просечних месечних прихода домаћинства у претходна три месеца.
Који се приходи рачунају
У рачун улазе плата, пензија, уговори о раду и други приходи, осим оних који су уредбом изузети.
Пример обрачуна
За четворочлану породицу (два одрасла и двоје деце):
Одрасли носилац: 13.234 дин
Други одрасли: 6.617 дин
Двоје деце: 2 × 3.983 = 7.966 дин
Укупно: 27.817 дин
Ако породица има приход од 10.000 дин месечно, остварује право на помоћ у висини од 17.817 дин.
Ако има приход од 40.000 дин месечно, нема право на помоћ.
Где поднети захтев и која је документација потребна
Захтев се подноси у Центру за социјални рад према месту пребивалишта. Потребно је приложити:
Попуњен образац захтева,
Доказе о приходима,
Изводе из катастра или потврде о имовини,
Медицинску документацију (ако се тражи помоћ због болести),
Потврду о незапослености, ако је применљиво.
Калкулатор социјалних давања
На интернету постоје online калкулатори социјалне помоћи. Они дају оквирну процену, али званичну одлуку доноси само Центар за социјални рад.
Новчана социјална помоћ представља сигурносну мрежу за најугроженије. Висина помоћи зависи од броја чланова породице и њихових прихода, а право се остварује подношењем захтева у Центру за социјални рад.