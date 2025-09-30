„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ЗАВРШЕНО СУЂЕЊЕ ЗА СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ МАЛИШАНА Пресуда асистенту из oџачког вртића 3. октобра
Завршено је суђење педагошком асистенту И. О. (27) из Богојева, који се сумњичи за сексуално злостављање малишана из ПУ „Полетарац” у Оџацима, а објављивање пресуде заказано је за 3. октобар, сазнаје „Дневник”.
Шта се током доказног поступка дешавало иза затворених врата остаће непознато, јер је јавност у овом предмету искључена.
Овај младић, који се нашао на оптуженичкој клупи због шест кривичних дела обљуба злоупотребом службеног положаја, 28 кривичних дела недозвољене полне радње и кривично дело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију, од хапшења се налази у притвору, који може да траје до 20. новембра.
Прети му до 12 година робије
За кривично дело обљуба злоупотребом положаја запрећена је казна затвора од пет до 12 година, за недозвољене полне радње од шест месеци до пет година, а за приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију запрећена је казна затвора од једне до осам година.
Окривљени И. О. се терети да је предметне радње предузимао у дужем временском периоду у континуитету, од лета 2022. до 4. маја 2023 године, према већем броју оштећених лица, односно деци која су рођена 2017, 2018, 2019. и 2020. године, злоупотребљавајући положај особе којој су деца из педагошке установе била поверена на старање и негу.
Јавност је за нечасне радње педагошког асистента сазнала када је један четворогодишњак родитељима испричао како га је он у вртићу нагог фотографисао, након чега су они одлучили да провере дететове наводе. После разговора са психологом, утврђено је да је дететов исказ веродостојан, случај је пријављен полицији, а И. О. убрзо ухапшен и од тада се налази иза решетака.