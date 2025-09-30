СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ Епицентар у водама близу источне обале Камчатке

Земљотрес је регистрован у 0.07 по московском времену, а догодио се 98 километара од Петропавловска Камчатског, а његово жариште се налазило на дубини од 48,1 километра, преноси РИА Новости.

Није издата претња од цунамија.

Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале.

Од тада, научници свакодневно бележе накнадне потресе, наводи агенција.