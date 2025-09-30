overcast clouds
СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ Епицентар у водама близу источне обале Камчатке

30.09.2025. 08:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
зем
Фото: Pixabay.com

Земљотрес магнитуде 6,1 степени Рихтерове скале погодио је воде код источне обале Камчатке, према саопштењу Федералног истраживачког центра Јединствене геофизичке службе Руске академије наука.

Земљотрес је регистрован у 0.07 по московском времену, а догодио се 98 километара од Петропавловска Камчатског, а његово жариште се налазило на дубини од 48,1 километра, преноси РИА Новости.

Није издата претња од цунамија. 

Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале.

Од тада, научници свакодневно бележе накнадне потресе, наводи агенција.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
