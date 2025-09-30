СА ЛАЖНОГ ПРОФИЛА ИЗНУЂИВАО СТОТИНЕ ХИЉАДА ЕВРА Тројица мушкараца живела у страху више од годину дана
Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 31-годишњаком осумњиченим за покушај изнуде тројице мушкараца старих 51, 54 и 60 година.
Мушкарац је ухапшен и предат притворском надзорнику након што је више од годину дана претњама покушавао да изнуди огроман новчани износ.
Сумња се да је цео случај почео још 6. априла 2024. године на подручју Дубраве. Осумњичени је тада, са намером прибављања противправне имовинске користи, на друштвеној мрежи направио профил под лажним именом. Путем тог профила почео је да шаље претеће поруке тројици оштећених мушкараца. Циљ му је био да их натера да му, на име непостојећег дуга, исплате износ од неколико стотина хиљада евра.
Како би своје претње учинио озбиљнијим, осумњичени је на истом лажном профилу објавио упутства за прављење експлозивне направе, као и додатне увредљиве поруке намењене жртвама. Тиме је желео додатно да их застраши и натера на исплату новца.
Пошто у својој намери није успео, годину дана касније наставио је са претњама. У мају 2025. године, са свог мобилног телефона послао је претећу гласовну поруку 51-годишњаку, а исто је поновио и у септембру ове године, када је поруку послао 54-годишњаку.
Озбиљне претње су код оштећених изазвале осећај узнемирености и страха за сопствене животе, као и за животе чланова њихових породица. Након завршеног криминалистичког истраживања, осумњичени 31-годишњак је предат притворском надзорнику, а против њега је поднет посебан извештај Општинском јавном тужилаштву у Загребу.